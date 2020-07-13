專業建議刺耳！川普轉貼連串推文 質疑佛奇等公衛官員

美國總統川普13日在推特上分享一些質疑自家公衛官員的推文，並暗示他們的科學建議是為了在11月大選前阻礙他的政治地位。

川普轉發了前遊戲節目主持人伍勒里（Chuck Woolery）的推文，後者寫道「所有人都在撒謊。CDC、媒體、民主黨、我們的醫生，雖非全部但占大多數。我認為這一切都跟選舉與阻止經濟復甦有關。我受夠了。」

川普還轉推了伍勒里播客節目「Blunt Force Truth」共同主持人楊恩（Mark Young）的一條推文，當中問說「所以根據佛奇博士與民主黨說法，我去購物需要有身分證，但投票就不用了？」

在全美疫情急速升溫之際，川普與全美首席防疫專家佛奇的關係上周末卻降至新低點。

多家美媒在上周末接獲白宮匿名消息稱佛奇對疫情的發言「不準確」，並列出一份佛奇對疫情各項錯誤判斷及評論的一長串清單，包括疫情初期主張民眾不用戴口罩，又低估了無症狀者的傳染力等等。