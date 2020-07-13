川普醜聞連發 同黨放行檢察官聽證

川普近日醜聞連環爆，連同黨議員也不想袒護他了！參議院司法委員會主席、共和黨的葛拉漢近日宣布，將同意民主黨的要求，讓特別檢察官穆勒出席參議院作證。川普日前替親信史東減刑，並聲稱他是「通俄門」的受害者，讓穆勒罕見公開投書，稱史東有罪絕對站得住腳，因此讓參議院認為有再調查的必要。不過川普的律師艾莉絲認為穆勒的行為非常不負責任。

史東罪證確鑿

根據《半島電視台》報導，穆勒在去年6月出席聽證會後，幾乎不會針對相關內容發表評論，不過川普大動作為其親信史東減刑，並說他是之前通俄門下被民主黨獵巫的受害者，這讓民主黨大為光火，眾議院院長裴洛西批評這是變相的貪汙，也讓久久不出聲的穆勒罕見投書媒體、發表意見。

他在《華盛頓郵報》投書表示，史東成為通俄案的主要調查人物，原因有二：首先是2016年他與已知為俄國情報官員的人馬聯絡；再來，史東預先知道俄國情報員將透過維基解密，公布從希拉蕊陣營偷來的電子郵件。

穆勒表示，由他調查取得資訊，國會另行偵辦史東後，陪審團才能判定史東犯下多起偽證、撒謊、叫唆證人欺騙國會的罪刑。史東雖獲減刑不用坐牢，但他被判有罪，「是絕對站得住腳的事情。」，葛拉漢隨後也發文表示，同意民主黨要穆勒作證的要求。但是川普的辯護律師艾莉絲反駁，穆勒再次公開談論無法證明總統有罪的通俄案報告是「非常不道德」的行為。

共和黨動機存疑

過往穆勒雖然在眾議院出席聽證，但是由共和黨掌握的參議院不同意穆勒出席參議院的聽證，不過在之後陸續幾場會議後，葛拉漢的態度也開始軟化，還聲稱民主黨的要求「並不過份」。不過《CNN》提到，民主黨眾議院情報委員會主席希夫質疑，葛拉漢只是想要藉此強化川普看似無罪的形象。

2016年美國大選中，美國情報機關質疑俄國干涉總統大選，對希拉蕊進行私下詆毀，並可能與川普的競選團隊暗通款曲，不過經過特別檢察官穆勒調查後，美國司法部去年公佈「刪減版的通俄門報告」，顯示川普競選團隊沒有在2016年總統選舉期間「通俄」，引發民主黨質疑。

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