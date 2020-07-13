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疫情慘白宮卻矛頭對準佛奇！專家：恐危及日後疫苗接種

聯合報 / 編譯陳韋廷／即時報導
川普領導的白宮已開始針對佛奇（右）展開攻擊，試圖詆毀其聲譽。法新社
川普領導的白宮已開始針對佛奇（右）展開攻擊，試圖詆毀其聲譽。法新社

CNN報導，白宮在全美感染病例激增之際，卻將矛頭對準美國首席傳染病專家佛奇，對此美國前衛生部長塞比留斯（Kathleen Sebelius）12日表示，白宮這種做法相當危險。

一位白宮官員11日在一份聲明中向CNN表示，「數位白宮官員對佛奇博士在某些事情的犯錯次數感到憂心」，並援引一大串例子跟引用佛奇在疫情初期的發言，以及他過去接受採訪時內容。

塞比留斯在CNN節目「戰情室」（The Situation Room）上表示，在美國及其他國家研製新冠病毒疫苗的過程中，詆毀佛奇跟其他科學家的努力「可能非常、非常危險」。

她說：「我認為人們希望從科學家那獲知疫苗是安全有效的，不會害處大於益處。若公眾科學家被質疑，若總統說『別信他們，你不能聽他們的，他們經常出錯』，我們就破壞了一個全國性疫苗接種運動，而這是終結這一可怕時期的必要行動。」

白宮 疫苗 CNN

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