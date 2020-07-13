美國教育部長再施壓 學校秋季重開：CDC開學指南要靈活運用

儘管新冠肺炎疫情升溫，但川普總統亟欲讓學校在秋季開學，教育部長蓓西‧狄弗斯(Betsy DeVos)也表態支持，認為聯邦疾病防治中心(CDC)開學指南應「靈活運用」；但對此眾院議長南西‧波洛西(Nancy Pelosi)猛批「罔顧孩童健康」。

上周川普批評CDC的學校重啟指南太過嚴格，且花費過高，不切實際；狄弗斯也贊成讓學生在秋季回到學校上課，她更強調：「這不是能不能的問題，而是我們該怎麼做。」被問到如何遵守CDC規範開學，她說：「CDC指南應該彈性運用，在合適的狀況下實施；不可能全國的學校，都使用同一套標準，每個地方應有不同應對模式。」

她表示：「家長期盼學生能回到學校接受完整教育；這是我們對美國全體國民、學生和家長的承諾，我們必須兌現，學習不能中斷。」

狄弗斯說，學生在春季停課居家避疫，已在心理、情緒和社交層面受傷；她支持用盡一切方法，幫助學校恢復運作。不過CDC的開學防疫措施執行上有不小難度，舉例來說，保持六呎的社交距離在教室內就難以實施；另外還包括以餐盒取代自助餐等。

狄弗斯立場堅決，表示若學校不配合開學，將無法獲得聯邦政府補助。但訪問她的福斯新聞(Fox News)主播華勒斯(Chris Wallace)卻指出，教育部長與總統，並沒有權利凍結教育預算。

針對川普和狄弗斯堅持開學，波洛西12日發聲抨擊「罔顧學童健康」；她更嚴厲指責「教育部長的說法完全是瀆職和失職」。

波洛西在有線電視新聞網(CNN)談話性節目「美國國情」(State of the Union)表示：「如果CDC有規範，那我們就有義務遵守。學生和家長都希望能返回學校，但必須在安全的前提之下。」