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派對文化長盛不衰…佛州南部淪重疫區 民眾仍群聚狂歡

世界日報 / 編譯樊蕙╱綜合12日電
佛州單日確診人數創下全美新高紀錄。圖為佛州邁阿密市居民12日駕車「得來速」檢測新冠病毒。(美聯社)
佛州單日確診人數創下全美新高紀錄。圖為佛州邁阿密市居民12日駕車「得來速」檢測新冠病毒。(美聯社)

佛羅里達州南部已經淪為全球新冠病毒疫情重災區，但還是有許多不負責任的民眾堅持要群聚狂歡；專家說，這種「疫情派對」很可能會讓他們喪命。

根據警察紀錄、社群媒體帳號、以及拒絕讓新冠肺炎阻止派對進行的專業活動策畫者的說法，佛州南部聞名全球的派對文化依舊長盛不衰。

在第一線治療新冠病毒感染者的肺病與重症加護醫學受訓醫護人員諾特(Eric Knott)將疫情派對比作酒駕，「就像喝醉酒後開車，不繫安全帶，也沒有安全氣囊，然後假設自己不會出車禍。」

許多參加派對的民眾，都會提及疫情不知道還會持續多久，但民眾有出門的需求。

有的活動策畫者裝設消毒機器，藉以緩解派對參與者的擔憂，但專家已經否定其中部分儀器的效用。

佛州衛生廳指出，最近數月，當地新冠病毒感染者年齡中位數迅速下降，從3月初的65歲，到本月8日的39歲。

但是較年輕、較健康的民眾，痊癒的機率雖然比較高，還是很可能會傳染給較年長、較脆弱的家族成員。

邁阿密-戴德郡(Miami-Dade)郡長吉梅尼茲(Carlos Gimenez)在哥倫比亞廣播公司(CBS)「面對全國」(Face the Nation)節目上說：「我們發現在6月中旬左右，年輕人確診個案大增；我認為其中很大一部分原因可能是因為社交活動，年輕人去參加派對，也許是在民眾家中舉辦的畢業派對，因為大家已經被迫封鎖了一段時間。」

納特說，他所在醫院的加護病房已經快要住滿，而且醫療資源的缺乏，可能會導致死亡率大增，就算是通常能夠痊癒的年輕人也是一樣。

布羅瓦郡(Broward)警長辦公室在國慶日接獲13起舉報大型喧鬧派對或聚會的案件，並派員警至現場處理；警方紀錄顯示，相關投訴所涉及的聚會，包括10人至20人以上的大型群聚活動；無人被捕。

4日邁阿密還有一場倉庫派對，主辦單位說有約250人參加；錄影畫面顯示，約有100名參與者近距離跳舞狂歡，沒人帶口罩。

5日在邁阿密-戴德郡舉行的一場派對，更驚傳槍響；邁阿密海岸(Miami Beach)相關單位逮捕活動策畫者史奈德曼(Anthony Shnayderman)；法院紀錄顯示，他被指控使用民宅當作商業場地，以及違反該郡緊急衛生條例的輕罪，以500元交保獲釋。

派對 疫情 邁阿密

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