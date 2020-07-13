衛生部助理部長：預期新冠死亡數將暴增 但不需再避疫

衛生福利部助理部長吉羅爾(Brett Giroir)12日表示，新冠肺炎住院人數增加「堪憂」，預期死亡人數也會暴增，但不需要再度實施居家避疫措施；公衛署長亞當斯(Jerome Adams)則說，川普政府試圖矯正避疫指南，強調戴口罩的重要性。

吉羅爾接受「美國廣播公司」(ABC)政論節目「本周」(This Week)訪問時說：「我們預期住院增加，未來兩、三周將會出現。」他也認為白宮抗疫小組成員佛奇(Anthony Fauci)稱暫停重啟以遏止病毒擴散的作法，並非「100%正確方式」

吉羅爾說，美國的新冠肺炎病患死亡率仍較3、4月時低，因為醫療專家已對新冠肺炎有所了解，病患也受惠於潛在有效藥物「瑞德西韋」(remdesivir)。越多人住院，即可能有越多人病歿。

他說：但「就算不幸感染新冠肺炎，死亡率降低、生存率提高，我們仍預期死亡人數還會增加。」

專家警告，死亡率是較遲才出現的指標，因此未來幾周可能增加，且每日病歿人數數月來頭一次增加。

哈佛公衛學院流行病學副教授哈納吉(William Hanage)預期各州的補救避疫措施將有所成效，但可能不會在近幾周有所成果。

吉羅爾說，美國是因應疫情有成效之處，因為當局擴大迅速檢測並標示病毒擴散的「熱點」。

他強調，「疫情沒有失控，但需要加倍努力，呼籲人人盡本分」；他說，遏止疫情的關鍵是關閉酒吧、限制餐廳營運量、勤洗手、維持社交距離並戴口罩。

吉羅爾同日另接受「國家廣播公司」(NBC)節目「會見新聞界」(Meet the Press)訪問時說，採取居家避疫措施的國家都「取得相同結果」，大幅降低新冠病毒傳播率，且重要避疫政策少有轉變。

過去兩周來，僅四州的新確診病例趨緩，28州與美屬領地的兩星期確診率增加至少50%。

吉羅爾強調，美國毋須再次大規模避疫，「那是選擇性的，可以做，但沒有必要」。

對於佛奇建議疫情回溫的州暫停重啟，吉羅爾在「會見新聞界」節目上說，「我尊敬佛奇，但他並非100%正確，佛奇曾坦言要考慮國家利益，卻從非常狹隘的公衛觀點看這件事。」

公衛署長改口 戴口罩助防疫

川普總統上周告訴「福斯電視台」(Fox News)表示，佛奇「是好人，但犯下很多錯誤」，「他們許多人說不要戴口罩，現在又說要戴口罩，頻頻犯錯。」

公衛署長亞當斯12日在「哥倫比亞廣播公司」(CBS)節目「面對國家」(Face the Nation)上說：「我們試圖修正訊息，但很難。」亞當斯3月8日曾接受同一節目訪談，指戴口罩無助防疫；如今他改口呼籲民眾戴口罩防疫，稱專家對新冠病毒的了解更多了，才出現這樣的政策轉彎。