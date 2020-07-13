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「復學計畫不應一體適用」公衛專家憂疫情更嚴重

世界日報 / 記者顏伶如╱綜合報導
醫學專家：學校是否重開，應由疫情傳播情況而非政治決定。圖／美聯社
醫學專家：學校是否重開，應由疫情傳播情況而非政治決定。圖／美聯社

川普政府加大施壓力道，要求全美學校今秋必須讓學生返回教室上課，但公共衛生專家警告，「一體適用」的重啟校園計畫恐將讓新冠病毒傳染更趨嚴重，死亡率也將升高。

川普總統及教育部長蓓西‧狄弗斯(Betsy DeVos)口徑一致，堅持全美學生今秋都要回到學校上課。狄弗斯12日接受福斯新聞網(Fox News)專訪時加碼說：「並無數據顯示孩童回到學校會有任何危險。」

前任聯邦疾病防治中心(CDC)主任費和平(Tom Frieden)日前在一場網路簡報會上指出，強迫所有學生回到學校上課，「只會讓問題變得更複雜，不能如此一意孤行。」

衛生專家普遍認為，對於接下來的疫情發展，仍有太多不確定因素與變數，例如目前哪些地區疫情正在迅速擴散、學生是否與上了年紀的家長同住、老師是否因為個人健康因素而有染疫高風險，以及孩童感染新冠病毒之後是否很容易傳染給其他同學或成年人。

某些地區再過幾周新學期就要開學，但對於新冠病毒的許多研究，報告結果可能到今秋都還沒能出爐。

費和平分析，如果要讓學校做到安全無虞，需要做的最重要事情，並不是在校園裡，「而是在於整體社區對於新冠病毒的控制究竟做得如何。」

他表示，目前某些地區病毒正在嚴重擴散，在這種情況下若要讓學校能夠安全的運作，恐怕非常困難，甚至幾乎不可能。

美國小兒科學會(American Academy of Pediatrics)指出，最高目標雖然是讓所有學生都回到教室上課，但各個學區應該保持彈性，與衛生主管機關共商對策，不論疫情趨緩或惡化，都要備妥隨時因應的方案。

美國小兒科學會校園衛生委員會委員畢爾斯(Nicholas Beers)表示，雖然建議指南已經頒布，但各界仍然要針對現實狀況保持對話，討論遠距教學對孩童的影響，包括某些孩童家裡並沒有電腦或網路寬頻。

疫情 川普

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