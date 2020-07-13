「稍有閃失 全校就會淪陷」許多教授不願重返校園

隨著秋季學期即將到來，川普政府亟欲重啟校園，有些學校甚至傳出強制取消線上教學；據高等教育紀事報(Chronicle of Higher Education)最新公布的消息，超過50%的大專院校將已開始為秋季復學做準備；然而，近期全美各地疫情大幅回升，有些學校對於重啟校園仍保持疑慮，許多教職員也不願此時重返校園。

據國家廣播公司(NBC)報導，很多教授表示對返校授課的政策感到恐慌；今年62歲的蘿拉‧克里(Laura Crary)目前在南卡羅來納州一所大學任教，她表示：「只要稍有閃失，整個校園就會淪陷，而我不想深陷其中。」

波士頓大學(Boston University)下學期雖然會持續保持「遠端教學計畫」的運作，但有些課程必須恢復實體教學，教授們可以向校方申請遠距教學，但不保證通過。

該校哲學系教授史塔(Daniel Star)和包威爾(Russell Powell)公開向校方申訴，應讓教授自行決定是否重返校園開課，請願書上的簽名多達1500人；校方並未做出回應，但實體授課的教職員可以選擇要求「調整工作環境」，例如請學生提供健康豁免證明。

儘管如此，也有一些大學傾向於支持遠端教學，波士頓麻州大學(University of Massachusetts Boston)和哈佛大學(Harvard University)都表示，秋季課程將繼續保持線上教學模式。

印第安納州聖母大學(University of Notre Dame)則強制要求，下學期教職員和學生都必須返回校園；若有人符合聯邦疾病防治中心(CDC)定義的「高風險族群」，可向校方提出豁免申請，但該校有教授抱怨根本沒有申請的必要，因為資格門檻太高了。

康乃爾大學(Cornell University)則採取問卷調查的方式，詢問教職員返校授課的意願；該學院院長羅恩(Charles Van Loan)表示：「有三分之一的人願意實體授課，三分之一的人希望線上教學，剩下三分之一則表示視情況而定。」