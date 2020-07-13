美中關係變大選關鍵 川普、白登競飆誰對中國更狠

美聯社報導指，美中關係是2020年總統大選的重要議題，川普與白登要互比誰對中國更強硬。圖為川普總統與習近平主席2019年6月在日本大阪G20峰會見面。 美聯社

「中國議題」儼然已成2020年美國總統大選熱門主軸，尋求連任的川普總統與代表民主黨披掛上陣的挑戰者、前副總統白登(Joe Biden)較勁，看誰能以更狠、更強硬的姿態面對北京，爭取選票。

納瓦羅：川普將對抖音、微信祭出強硬行動

福斯新聞12日報導，白宮貿易顧問納瓦羅(Peter Navarro)12日福斯新聞電視受訪時表示，預期總統川普會對抖音(TikTok)與微信(Wechat)等應用程式祭出強硬行動。這是首次美方官員提到微信。

美聯社12日報導，川普競選團隊推出的最新一波選舉廣告裡，秀出白登向中國國家主席習近平敬酒的畫面，卻未提到川普不管在亞洲訪問期間，或在他的佛州私人俱樂部款待習近平時，也都做過一模一樣的事。

來自白登選舉團隊的廣告文宣，則緊咬川普不僅對新冠病毒疫情淡化處理，還曾大讚習近平對疫情做到公開透明。

共和黨選舉民調專家朗特茲(Frank Luntz)說，中國議題在2020年大選將變得非常重要，「只是我看不出到底對哪一方較為有利。」

對於川普、白登陣營選舉廣告做過全面分析的朗特茲表示，這場總統大選的三大主軸議題，就是中國、經濟以及如何處理新冠病毒疫情。

誰對中國卑躬屈膝 誰的選情就危險

美聯社報導分析，在這場大選當中，中國將不再只是外國政策架構底下的其中一環而已，而是與新冠病毒疫情問題息息相關，而且並提的重要議題，而疫情又是美國經濟遭受重創的罪魁禍首，選民在投票時不禁捫心自問，面對中國的貿易不公平、侵犯智慧財產權、迫害人權並在國際舞台頻頻挑釁之際，到底是川普還是白登較能悍衛美國利益。

朗特茲指出：「哪個候選人看起來對中國比較卑躬屈膝，選情就相對危險。」

國家廣播公司新聞網(NBC News)與華爾街日報(WSJ)在今年5月底、6月初對登記選民進行的問卷調查顯示，43%受訪者認為與北京打交道時川普較占上風，有40%受訪者則看好白登。

川普白登陣營互指對方和習近平關係好

川普選舉幕僚及與白宮關係密切的共和黨消息人士均表示，川普顧問團認為，如果能凸顯白登在歐巴馬任內主管亞洲事務時對北京過於逆來順受，對川普選情就有加分效果，因此川普選舉團隊在今年5月間一度猛打白登與中國關係密切的話題，並發動鋪天蓋地選舉文宣，可惜這波策略並沒能拉抬川普在各項民調的支持度。

白登陣營目前對川普的攻擊重點則強調，川普面對中國只會撂狠話，實際上卻無力向中國究責，沒有讓中國為疫情承擔責任，至於美中貿易協訂也僅簽署了第一階段而已。一名白登團隊文宣主管指出：「川普對於中國完全沒有強硬起來，他根本被中國耍了。」

納瓦羅表示，即使抖音的所有權被美國人買下，也不會改變事實，幫助不了美國。他說美國要向中方繳付數以億計的權利金，讓抖音可在美國境內使用。他還說，川普政府對這件事已經考慮很久。