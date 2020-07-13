CBS「陽光帶」民調：白登佛州贏川普 亞州、德州平手

根據哥倫比亞廣播公司(CBS)最新民調顯示，民主黨準總統候選人白登(Joe Biden)在佛羅里達州的民調領先川普總統六個百分點；另外，在川普於2016年大選中都領先民主黨對手的亞利桑納州與德州，如今他與白登的支持度打成平手。

該民調於12日公布，白登在佛州的支持度為48%，超越川普的42%；而川普曾在2016年拿下的德州，支持度為46%，白登以45%緊追在後；至於亞利桑納州，兩人的支持度皆為46%。

上述三州又被稱為「陽光帶」，同時也是現在新冠疫情中受創最嚴重的地區；該民調也指出，白登的支持者更關心政府如何處理新冠病毒的傳播。

民調中，「認定自己非常關心疫情」的支持者，白登在亞利桑納州有高達72%的支持度，佛州67%，德州68%；反觀自認「較不關心疫情」的民眾，白登在佛州僅15%的支持度，低於德州和亞利桑納州。

該民調也顯示，白登在陽光帶的女性支持者勝過川普，更優於2016年的民主黨總統候選人喜萊莉‧柯林頓(Hillary Clinton)。

同時，65歲以上的選民中，白登與川普的支持度也逐漸拉近；在佛州，川普的年長者支持度為50%，領先白登的42%；但CBS指出，2016年川普在年長者中的支持度為57%，大勝柯林頓的40%。

以族裔來看，白登在西語裔族群中的支持度更大幅領先；白登在亞利桑納州的西語裔支持度為69%，佛州為61%，德州為60%；而川普在亞利桑納州的西語裔支持度僅21%，佛州和德州皆為30%。

儘管如此，川普在未受過大學教育的白人群體當中仍保有優勢；在德州，該群體支持川普的比率為68%，亞利桑納州為60%，佛州為57%；相反，白登在德州支持度僅24%，亞利桑納州和佛州皆31%。