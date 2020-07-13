佛州疫情嚴峻 共和黨全代會如期舉行添變數

對於今年8月將於佛羅里達州傑克遜維爾(Jacksonville)登場的共和黨全國代表大會(Republican National Convention)，川普總統連續幾個月來堅稱會如期舉行，把這場大會當作連任選舉造勢的重要活動。然而，隨著佛州新冠疫情嚴重惡化，單日新增確診案例屢創新高，川普態度已微妙轉變，不得不接受到時候場面恐無法如他所願的事實 。

今夏的共和黨全代會原計畫在北卡羅來納州夏洛特(Charlotte)舉行，但因北卡州民主黨籍州長庫柏(Roy Cooper)堅持防疫規定不能鬆動，共和黨全國委員會(Republican National Committee)只好將絕大多數活動移師佛州。

美國廣播公司(ABC)報導，舉辦場地改變、佛州確診案例爆增、經濟低迷等因素影響下，川普競選團隊幕僚與挺川人士對於是否值得冒著染疫風險，硬著頭皮舉辦規模盛大的全代會，疑慮重重。

報導指出，某些幕僚甚至提議乾脆宣布活動取消，理由是舉辦全代會的主要目的，應是讓候選人說明未來四年的執政願景，而不是讓各界針對與會者是否可能感染病毒的健康風險，連續爭辯好幾個月。

美國廣播公司分析，今年共和黨全代會將以何種形式舉行，最終還是要看川普一人的決定。

不過川普陣營上周取消了一場即將舉行的造勢活動，也提供了參照。川普競選團隊原訂11日在新罕布夏州舉行造勢大會，但10日卻宣布以氣象預報將有雷雨而臨時宣布取消。

國家廣播公司(NBC)則引述知情人士透露，川普選舉團隊取消新罕布夏州造勢大會的真正原因，其實是擔心參加群眾人數會太少，重演6月20日奧克拉荷馬州土耳沙(Tulsa)造勢大會體育館座位只坐滿三分之一的尷尬景象。

一名川普競選團隊顧問分析，天候不佳當然會讓參加人數減少，但其實許多支持者原本就因為害怕染疫，壓根兒不打算參加這場活動。