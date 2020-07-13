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任內275天打高球 川普：歐巴馬打球比我多

世界日報 / 編譯林梅婕／綜合12日電
川普總統在疫情間休假不忘打高爾夫球，招致外界批評。圖為本月5日周日，川普在維州打球後返回白宮。美聯社
川普總統在疫情間休假不忘打高爾夫球，招致外界批評。圖為本月5日周日，川普在維州打球後返回白宮。美聯社

據「高爾夫新聞網」(Golf News Net)的最新報導，川普總統11日再度前往維吉尼亞州的「川普全國高爾夫俱樂部」(Trump National Golf Club)，而這已是他任職期間第275次打高爾夫；川普在事後推文反擊，稱自己是為了「鍛鍊」。

該報導指出，川普任期內有275天在打高爾夫，其中273天都是待在自己經營的高爾夫球場；12日上午川普在社群網站推特(Twitter)上發文表示，在商界和政界有許多人常在鍛鍊，也從沒有人投訴。

川普的推文寫道：「我的『鍛鍊』幾乎都不會在工作天內進行，而且很快就結束；歐巴馬(Barack Obama)打球比我還多，而且還更久，都沒有問題，但只要我打球，假新聞CNN或其他媒體就窮追不捨，大肆渲染『川普總統又去打球了』；其實我打球非常快，而且還能同時完成一些事，順便小小運動一下，很不錯的！」

據高爾夫新聞網的統計，歐巴馬在兩個任期內，一共只打了333次高爾夫球。但CNN引述哥倫比亞廣播公司(CBS)的白宮記者克諾勒(Mark Knoller)5月底的報導，指稱川普總統在任期內已耗時248天打高爾夫球，而歐巴馬在第一段任期的同一時間內，僅打98天的高爾夫，差距甚遠。

川普原訂在上周末前往新罕布夏州造勢，但由於熱帶風暴Fay正在逐漸靠近紐約州及東岸地區，因此活動被迫延期；據本次跟隨川普的記者之一表示，這已是川普任內第86次造訪維州史特林(Sterling)的高爾夫球俱樂部。

據國家廣播公司(NBC)報導，上個月川普在推特上分享帶有支持白人至上主義的爭議性影片，當時白宮官員因無法與人在維州打球的川普取得聯繫，導致該影片在推特上延遲三小時後才被移除。

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