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白宮前高官爆料：颶風過後 川普考慮賣掉波多黎各

聯合報 / 編譯胡夢瑋／即時報導
2017年颶風瑪莉亞重創波多黎各。美聯社
2017年颶風瑪莉亞重創波多黎各。美聯社

紐約時報引述美國前國土安全代理部長杜克（Elaine Duke）指出，2017年颶風瑪莉亞重創波多黎各後，美國總統川普曾考慮賣掉這個美國領地。

當年時任國土安全部代理部長的杜克接受紐時訪問表示，「總統最初的想法更像是一個商人」。川普當時還說，「我們可以把電力外包嗎？我們可以把這座島賣掉嗎？或是放棄這個資產嗎？」。

不過，杜克表示，川普提出這個想法後，沒有人認真考慮或討論出售波多黎各的想法。

自波多黎各遭到颶風瑪莉亞襲擊來，川普與這個美國領地的關係一直令人擔憂。當年颶風瑪莉亞及其造成的影響，包括大規模停電，造成近3000人死亡。

不過，颶風過後川普一直否認自己的團隊有任何過錯，川普反而還稱讚自己的處理方式為「令人難以置信、未受到讚揚的成功」。

波多黎各現為美國的自治區，稱為波多黎各自由邦。

美國前國土安全代理部長杜克。美聯社
美國前國土安全代理部長杜克。美聯社

川普 波多黎各 颶風 紐約時報 停電 自治區

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