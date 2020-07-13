大膽跨紅線特赦 川普超越尼克森

美國總統川普十日利用特權為親信史東減刑，引發爭議。紐約時報報導，根據美國憲法，總統赦免權範圍很廣，但僅適用聯邦犯罪，不能赦免各州起訴的罪犯和各種彈劾案。美國最高法院十九世紀就曾裁定，「國會不能限制總統赦免權效力」，一九七四年最高法院還表示，總統行使赦免時擁有「不受約束的行政裁量權」，這顯示總統赦免權幾乎不受任何限制，連國會都無法干涉。

由於特赦權幾乎不受節制，難免引發爭議，川普之前的幾任總統也有些特赦或減刑案涉及總統個人，例如前總統柯林頓二○○一年在任最後一天，一口氣幫一百七十五人特赦或減刑，包括他的弟弟羅傑．柯林頓、幾個政府官員，還有他在阿肯色州的生意合夥人蘇珊．麥克道格，麥克道格在涉及柯林頓夫婦的「白水案」調查過程中，拒絕和獨立檢察官合作，因此被判刑廿一個月。但柯林頓是在麥克道格服刑完畢、白水案調查結束後，才敢赦免她的罪名。

前總統尼克森在水門案東窗事發時，也不敢赦免幫他付封口費收買資深官員的親信，儘管尼克森曾想這麼做。

尼克森曾在一九七三年參議院聽證會召開後隔天，暗中答應赦免他的幕僚長哈德曼、助理埃立希曼和司法部長米歇爾。

然而，尼克森因水門案於一九七四年八月辭職下台前，始終沒有特赦因他涉案的幾位官員，他們最終都入獄服刑。水門案檢察官韋恩班克斯說，因為尼克森知道公眾的力量，不敢明目張膽為惡，以免政治後果。

如今川普幫替他充當司法防火牆而被判刑的友人史東減刑，紐約時報說，這是跨過了尼克森都不敢跨越的紅線。