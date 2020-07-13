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大膽跨紅線特赦 川普超越尼克森

聯合報 / 編譯羅方妤／報導
美國總統川普（右）十一日到馬里蘭州華特里德軍醫院探視受傷軍人及醫療人員時戴上口罩，是首度在公開場合戴口罩亮相。（路透）
美國總統川普（右）十一日到馬里蘭州華特里德軍醫院探視受傷軍人及醫療人員時戴上口罩，是首度在公開場合戴口罩亮相。（路透）

美國總統川普十日利用特權為親信史東減刑，引發爭議。紐約時報報導，根據美國憲法，總統赦免權範圍很廣，但僅適用聯邦犯罪，不能赦免各州起訴的罪犯和各種彈劾案。美國最高法院十九世紀就曾裁定，「國會不能限制總統赦免權效力」，一九七四年最高法院還表示，總統行使赦免時擁有「不受約束的行政裁量權」，這顯示總統赦免權幾乎不受任何限制，連國會都無法干涉。

由於特赦權幾乎不受節制，難免引發爭議，川普之前的幾任總統也有些特赦或減刑案涉及總統個人，例如前總統柯林頓二○○一年在任最後一天，一口氣幫一百七十五人特赦或減刑，包括他的弟弟羅傑．柯林頓、幾個政府官員，還有他在阿肯色州的生意合夥人蘇珊．麥克道格，麥克道格在涉及柯林頓夫婦的「白水案」調查過程中，拒絕和獨立檢察官合作，因此被判刑廿一個月。但柯林頓是在麥克道格服刑完畢、白水案調查結束後，才敢赦免她的罪名。

前總統尼克森在水門案東窗事發時，也不敢赦免幫他付封口費收買資深官員的親信，儘管尼克森曾想這麼做。

尼克森曾在一九七三年參議院聽證會召開後隔天，暗中答應赦免他的幕僚長哈德曼、助理埃立希曼和司法部長米歇爾。

然而，尼克森因水門案於一九七四年八月辭職下台前，始終沒有特赦因他涉案的幾位官員，他們最終都入獄服刑。水門案檢察官韋恩班克斯說，因為尼克森知道公眾的力量，不敢明目張膽為惡，以免政治後果。

如今川普幫替他充當司法防火牆而被判刑的友人史東減刑，紐約時報說，這是跨過了尼克森都不敢跨越的紅線。

柯林頓 特赦 紐約時報

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