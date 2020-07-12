探訪馬里蘭軍醫院 川普首度公開戴口罩

疫情期間一直抗拒戴口罩的川普總統，11日首度在公開場合戴口罩亮相；川普是在訪問馬里蘭州華特里德軍醫院(Walter Reed National Military Medical Center)探視受傷軍人及醫療人員時，難得戴上口罩。川普的深色口罩覆蓋住他大部分的臉龐，口罩上有總統徽印。

川普在白宮搭乘直升機飛往該醫院前告訴媒體：「我從未反對口罩，但我確實認為它們有一定的時間和地方。我認為戴口罩是好事，尤其是在醫院時；醫院環境特殊，你會和很多可能剛做完手術的士兵和民眾交談。」

聯邦政府公衛官員早在4月初向國人建議，無法保持社交距離時，應遮住臉部；但三個多月來，川普不論在新聞發布會、疫情小組記者會、各州造勢集會或各類型活動，均拒絕帶頭遵守這項公衛指南，僅在5月21日訪問密西根州福特車廠時戴口罩，但那並非公開場合，他也拒絕拍照。

不僅如此，川普不斷公開貶低口罩的重要性，9日在福斯新聞網嘲笑民主黨競爭對手白登，指白登戴的口罩「是我見過最大的口罩，蓋住了他大部分的臉。」

幾個月來，公共衛生官員和多位共和黨議員一直敦促川普在公共場合戴口罩，帶頭樹立良好公衛習慣，但川普拒絕，戴不戴口罩，迅速演變成某種政治分界線，共和黨人比民主黨人更抵制戴口罩；最近的川普競選造勢活動，不論是奧克拉荷馬州土耳沙、亞利桑納州鳳凰城或南達科他州拉什摩爾山，大多數參與者都沒有戴口罩。

80歲的田納西州聯邦參議員亞歷山大(Lamar Alexander)6月在參院聽證會表示，「很不幸，這簡單的救命之道已淪為政治辯論的一部分：支持川普，就別戴口罩；反對川普，就戴口罩。這就是為什麼我建議總統偶爾戴口罩。總統有數以百萬計的仰慕者，他們會起而效尤。」

由於川普一直不戴口罩，白宮工作人員原本實施過戴口罩政策，後來迅速放棄。最近幾周，川普及周遭白宮工作人員亮相時，都沒戴口罩。

美國新冠病毒疫情持續狂飆，公衛人員不斷呼籲民眾戴口罩以減緩疫情，但川普談到口罩時，總把焦點放在膚淺的理由上。4月初，川普說：「我就是不想戴。這只是個建議。坐在橢圓形辦公室裡和別國總統總理、國王、皇后打招呼時戴著口罩我不知道，我看不出自己想戴。」

7月初，川普上福斯新聞談起口罩，說法是：「其實我有點喜歡我戴口罩的樣子。我覺得還OK。深黑色的口罩看起來還不錯，像獨行俠(Lone Ranger)。我沒問題。如果人們覺得很好，就該這樣做。」