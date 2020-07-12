公衛專家有保留！川普下令重開校園 CDC新修開學指南

川普政府本周分享重開校園的聯邦指示，但川普政府自己的專家就表示，全面重啟校園和大學致使新冠肺炎擴散的風險仍很高。

紐約時報取得的69頁「僅限內部參閱」文件顯示，聯邦公衛因應團隊已畫定全國熱點。

此文件發布的時間，恰逢副總統潘斯宣布，聯邦疾病防治中心(CDC)將發布更新的抗疫指南，稱當局重新開學的措施不會「太強硬」。

紐時指出，尚不清楚川普是否看過文件新指南，也不清楚新指南的完成進度多少。

報導指出，內部文件的封面寫有「2019年7月8日」，這明顯是個錯誤，新冠肺炎當時還沒發生。

不過，聯邦衛生專家顯然已鋪好公衛地圖，且顯然與川普的想法相悖。

大部分由CDC撰寫的文件已經上傳網路，包括各州的校園重啟計畫；文件中的「談話要點」章結寫道，與佛州、俄勒岡州、奧克拉荷馬州及明尼蘇達州的許多關鍵要素存在「明顯落差」。

談話要點指出，「雖然許多選區與地區提及症狀檢測，極少相關資訊用以因應行動程序，包括如果發現教職員或師生出現新冠肺炎症狀該如何處置」；此外，關於發現校園出現確診病例如何再次關閉校園的應對計畫，也少有著墨。

減緩校園重啟的風險建議，對許多地區而言將會困難且昂貴，包括廣泛檢測可能與確診的教職員及學生，藉此追查疑似接觸者。

隨著新冠病毒快速擴散，重啟校園的爭議討論四起，多數責難川普春季重啟操之過急。

如今，部分州已暫緩重啟計畫，部份州則重新實施避疫禁令，盼遏止新冠肺炎疫情擴散。

隨著疫情加劇，加州的學校已取消實體授課計畫，多校以其為模範。

紐時報導指出，遵循這分「與CDC指南一致之範例」的學校包括「亞利桑納西部學院」(Arizona Western University)，該校在秋季前推出線上課程，以及限縮實體授課和集會規模50%的「漢普敦大學」(Hampton University)，喬治亞州則提供實體與線上課程的選項供學生及其家長選擇。

紐時指出，川普與聯邦教育部長蓓西‧狄弗斯(Betsy DeVos)試圖施壓學校配合聯邦政府的重啟校園目標之際，此文件凸顯聯邦政府不應該凌駕當地政府的判斷。

「CDC的考量指示補充，而非取代，任何聯邦、州、地方、領地或部落的健康與安全法規、規則或規範」；文件內容強調，「校方必須遵從符合社區需要、合理、實際且可接受的措施」。