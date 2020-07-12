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川普首戴口罩很帥？ 辯稱：像獨行俠

台灣醒報 / 記者呂翔禾╱台北報導
隨著各州解封但疫情又急轉直下，川普也只好在公開場合戴起口罩。（影片截圖）
隨著各州解封但疫情又急轉直下，川普也只好在公開場合戴起口罩。（影片截圖）

美國總統川普居然認為戴口罩很帥？過往不願意在公開場合戴口罩的川普，近日卻在華盛頓視察軍隊醫療中心時戴上口罩，他受訪時曾表示，戴口罩可以讓他變得跟西部片英雄一樣帥。近來美國許多州為了重啟經濟逐步解封，但卻也造成疫情2度爆發，美國在10日1天內就超過69000萬人確診，是疫情爆發以來第3高的紀錄。

根據《美國國家公廣》報導，川普在前往瑞德國軍醫療中心探望受傷官兵前，在白宮記者會向媒體透露，他「可能」會戴口罩，他接著說：「我想在適當的地方戴口罩是很棒的事情。」並辯稱他從來沒有反對戴口罩，只是認為需要適當的地點與時間。

川普過去在公開場合幾乎不戴口罩，即使身旁的競選團隊與白宮幕僚團都有傳出確診的消息，不過他都還是非常抗拒戴上口罩。《美國公廣》提到，即使美國疾管局（CDC）要求民眾在公共場合要帶上口罩並罩住耳鼻，但川普就是不聽勸，仍將戴口罩與否的選擇視為政治議題。

不過《英國廣播公司》提到，隨著疫情因為解封再度升溫，川普不得不開始重視口罩問題。他在上禮拜接受福斯新聞訪問時還說，如果自己戴口罩，就會很像美國知名廣播劇《獨行俠》的主角，戴著面罩與他的原住民好夥伴湯頭，一起在大西部打擊非法暴徒。

《路透社》提到，全世界超過1000萬的確診人數中，美國至少就佔了300萬，先前加州、亞利桑納等州為了恢復經濟而解封，但是疫情卻隨著各州解封而惡化，美國在10日至少有69000人確診，是疫情爆發以來，單日第3高的數量。

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