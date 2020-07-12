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商界領袖連署籲川普：保留DACA計畫

世界日報 / 編譯盧炯燊╱綜合11日電
在加州的夢想生帶著標語駛過加州首府沙加緬度，表示勝利。 美聯社
在加州的夢想生帶著標語駛過加州首府沙加緬度，表示勝利。 美聯社

最高法院上月裁決川普不能取消「童年抵美暫緩遣返計畫」(DACA)，讓至少80萬名受惠於計畫內的夢想生暫時不受遣返後，一群商界領袖11日發出一封聯名信，要求川普總統保留該計畫，以免衝擊美國經濟，同時影響對抗新冠疫情

這封連署信是由工商界領袖所組成的「美國夢聯盟」(Coalition for the American Dream)所寫，連署人包括亞馬遜、通用汽車、蘋果、谷歌、臉書的高管，以及美國商會等工商團體；信中指出，「作為美國最大型的雇主以及雇主組織，我們強烈敦促閣下將DACA保留下來。」

他們在信中也指出，多年來，DACA所接收的人，都是勞動力，業界及社區的重要成員，他們為了保留DACA身分，一直遵守美國的法律和法規。

信中強調這些夢想生是商界、家庭及社區的重要人力來源，他們當中有成千上萬人擔任前線醫生、護士及在其他重要行業，積極對抗新冠疫情；連署信也提到，民調顯示選民不希望看到驅逐夢想生。

對於DACA計畫，川普的態度經常互相矛盾，一時讚揚一時批評，又暗示他會將之廢除。

他10日在接受西語網絡Telemundo的採訪時，又有一番令人困惑的說法，聲稱他打算在四個星期內，制定一份與移民相關的行政命令；川普表示，DACA計畫運作得得很好，而他作為總統，是有權將DACA計畫寫進行政命令內。

然而在川普接受訪問後，白宮發言人即時發出與他說法並不相同的聲明，明確表示這份命令與DACA或「公民之路」無關。

川普 夢想 疫情 白宮 移民 民調

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