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川普將簽行政命令 夢想生合法化？

世界日報 / 編譯陳韻涵╱綜合11日電
川普總統10日表示，他可能以行政命令方式讓夢想生獲得公民身分，但白宮方面稱不會特赦非法移民。圖為夢想生手持「此處是吾家」標語，在聯邦高院慶祝裁定川普政府不得阻擋夢想生留在美國。 美聯社
川普總統10日表示，他可能以行政命令方式讓夢想生獲得公民身分，但白宮方面稱不會特赦非法移民。圖為夢想生手持「此處是吾家」標語，在聯邦高院慶祝裁定川普政府不得阻擋夢想生留在美國。 美聯社

川普總統10日表示，未來一個月將簽署行政命令，涵蓋鋪平「夢想生」(Dreamer)通往移民入籍的道路，但白宮表示不會特赦非法移民。

川普接受西班牙語頻道「世界電視台」Telemundo)訪問時，譴責民主黨背棄「童年抵美暫緩遣返」(DACA)保障的協議，並表示最高法院6月重挫他廢除歐巴馬時代的DACA，賦予他「極大力量」。

最高法院裁決川普試圖廢除DACA法令規章不全，暫挫川普強硬的移民政策，但並未防止川普再度嘗試中止DACA。

「這項協議本來已經完成，DACA沒問題，我們全力投入，一切都會變好；許多人不知道，未來幾周，我將簽署一道移民法案。」

不過，川普在訪問中的說法語焉不詳，他說：「未來幾周我將簽署一項移民法案，許多人都不知道。我將用行政命令的方式簽署一項重大法案。....身為總統有權這麼做，我將納入DACA」；川普說道：「我們將其納入並開始討論，現在正在討論法律複雜事務；現在因為最高法院對DACA的決定，給我權力這麼做。」

被問到行政命令是否對暫時赦免夢想生，川普表示，範圍更廣。

「我將會這麼做，他們將是更大移民法案的一環，這會是很大、很棒、以績效為基礎的的法案，且將涵蓋DACA，我認為人們將會非常快樂」；他說：「其中一項是DACA，我們將提供一條通往移民身分的道路。」

白宮在川普發言數小時後即修正表示，在與國會討論移民改革上，這只是個可能性，強調川普的行政命令將建立以績效為依據的制度，進一步保障美國勞工。

白宮發言人迪爾(Judd Deere)說：「總統向來表示，願與國會合作，協調出DACA的法律解決方案，其中可能包括公民身分，伴隨更強化的邊界安全與和永久性的改革」，惟不包括特赦。

路透報導，川普接受西語電視台訪問，是為了向人數眾多且影響大選甚鉅的拉美裔選民招手。

川普的訪談內容一出，立刻引發保守派及政府盟友抨擊，德州聯邦參議員克魯茲(Ted Cruz)推文警告，若川普透過行政命令打造一條通往公民道路，將會是「巨大錯誤」。

川普 移民 白宮 民主黨 歐巴馬 特赦

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