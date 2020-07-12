ICE新規趕國際學生 有人急尋備案求解套

美國移民及海關執法局(Immigration and Customs Enforcement，ICE) 的「學生和交流訪問者計畫」(Student and Exchange Visitor Program)6日宣布，若學校今年秋季全部實施線上課程，則該校國際學生就無法繼續留在國內，除非另外申請面對面實體授課的課程。

國際學生再度面臨川普政府可能將他們遣返回國的壓力，除了靜待發展，有些人已經開始迫切尋找備案，替未來的居留身分解套。

事實上，過去政府大多鼓勵國際學生參與實體授課，但受到疫情影響，校方在3月開始將大部分的課程調整為線上課程；雖然新學期的防疫守則尚未公布，但校方仍期待能持續保有調整線上課程的彈性選擇。ICE對各校改用線上教學一事並沒有表達看法，直到本月6日推出新規，震驚國際學生社群。

就讀紐約大學(University of New York)生物化學的一名來自愛爾蘭女學生表示，自6月以來自己每天都會檢查ICE網站的更新進度。

這名因為害怕遭報復而匿名的學生寫下一份草稿，並附上有關單位聯絡清單，在社群媒體推特(Twitter)上分享，讓其他國際學生們能用她的草稿向國會議員提出申訴；該推文已經被翻譯成多國語言，且轉發超過數千次。

來自印度的布朗大學(Brown University)大四生安奇塔·達斯古塔(Anchita Dasgupta)則是進退兩難，若是登記參加實體授課課程，她就必須承擔在外染疫的風險，但回到印度她也可能面臨失去簽證的機會。

另一名就讀喬治城大學(Georgetown University)三年級的土耳其學生圖恩(Omer Tunc)也面臨和達斯古塔一樣的困境；圖恩在春假期間回到伊斯坦堡後，就無法再度入境美國，現在他只能每天在凌晨1點準時參加線上課程。

目前就讀華盛頓大學(George Washington University)法律系的德國籍學生奧斯圖(Alexander Auster)，狀況更是騎虎難下；由於在德國持有美國的法律學位無法執業，但完成學業後要在美國找到願意僱用外國人的工作，也充滿相當的挑戰。