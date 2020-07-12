ICE新規 約翰霍普金斯大學也提告

繼哈佛大學與麻省理工學院後，位於馬里蘭州巴爾的摩市(Baltimore)的約翰霍普金斯大學(JHU)10日也對美國移民及海關執法局(ICE)提起訴訟，試圖擋下川普政府的新規定，即國際學生如果今年秋季打算全部透過網路上課，就必須離開美國境內。

約翰霍普金斯大學校方對華府聯邦法院提出的告訴中指，ICE的該項決策「徹底攪亂」該校接下來學期的重新開放計畫。

ICE於6日通知全美大學院校，今年秋季完全採取線上教學方式的學校，其國際學生將被強迫離開美國，或是轉入其他學校，也將無法取得新簽證；而透過線上與課堂混合方式教學的學校，其國際學生則將被禁止把所有課程改為線上教學。

該項指令還說，就連受到疫情影響而被迫在秋季學期採取線上教學方式的學校，其國際學生也不能豁免。

哈佛大學和麻省理工學院已提起訴訟，要求聯邦法官頒發暫時禁制令，希望阻止ICE執行該項規定；這兩所學校今年秋季都不打算開放課堂面授教學。

約翰霍普金斯大學目前約有5000名國際學生入學；該校計畫在接下來的幾個學期採取線上與課堂混合的教學方式，也打算在感恩節假期後全部轉為線上教學。

該提訴表示，川普政府的這項決策「既武斷又任性」，更讓校方陷入「難以為繼的兩難困境」，就只能選擇遵守校方的重新開放計畫，或是試圖提供課堂教學，讓國際學生繼續入學。

訴狀稱：「這種突然強迫遷移的決策導致的不利後果，將在財務上與個人層面造成嚴重損害。」

國務院近日發表聲明，表示歡迎國際學生在美國，但相關政策「提供非移民學生更多彈性，可以繼續完成在美國的學業，同時也能夠在全美各地開放運作中的校園內保持適當的社交距離。」