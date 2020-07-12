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川普為史東辯護 「他是獵巫受害者」
川普總統11日表示，與他私交甚篤的心腹、前競選顧問史東(Roger Stone)遭受「非法獵巫」；這是白宮10日發表聲明宣布川普為史東減刑後，川普首次發表評論。
川普11日推文寫道，「史東遭到從來不該存在的非法獵巫針對，另一邊的人才是罪犯，包括(前副總統)白登和(前總統)歐巴馬，他們監視我的競選團隊，且被抓到！」
川普持續推文談論涉入通俄調查的要角，包括他任內的前司法部長塞辛斯(Jeff Sessions)，以及前英國前情報員史蒂爾(Christopher Steele)。
川普寫道，「這個男人(史蒂爾)必須被引渡、審判、扔入大牢，他是跟『狡猾喜萊莉』(Crooked Hillary)和民主黨全國委員會(DNC)拿錢的噁心騙子！」
史東去年11月被控的七項罪名成立，包括對國會撒謊、偽造證據和妨礙國會等；史東的案件是前特別檢察官穆勒(Robert Mueller)通俄調查的一環，史東也成為川普第六位被控罪的親信或顧問。
史東2月因為在通俄調查中對國會說謊，被判刑40個月，但受新冠肺炎疫情影響，他向監獄報到的時間延至本月14日。
檢方起初建議判處史東入監服刑七至九年，川普日前推文建議減刑後，司法部長巴維理(William Barr)撤銷該決定；此舉引發該部的部分人士反彈，還有一整個檢察團隊放棄處理此案。
司法部官員堅決否認巴維理此舉是為了回應川普，也堅稱未與白宮就此事聯繫。巴維理則說，宣判史東面臨40個月刑期的法官也同意，最初判刑建議過重。
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