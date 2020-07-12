史東被判有罪 穆勒：絕對站得住腳

川普總統下令為自己好友兼2016年競選顧問史東(Roger Stone)減刑，並宣稱他是通俄調查「騙局」受害者次日，負責這項調查的前特別檢察官穆勒(Robert Mueller)11日投書「華盛頓郵報」，強調偵辦及起訴史東時一切依據事實、法律及法治原則，史東被判有罪，絕對站得住腳。

他指出，到2016年下旬，聯邦調查局(FBI)已掌握證據，知道俄羅斯有人向川普競選陣營暗示，他們可以藉由匿名釋出資訊，損害當時民主黨候選人喜萊莉‧柯林頓的聲譽，而幫忙川普。

穆勒投書中指出，史東成為偵辦的中心人物，原因有二：首先是2016年他與已知為俄國情報官員的人馬聯絡；第二在史東預先知道，俄國情報員將透過維基解密(WikiLeaks)公布偷來的柯林頓陣營電子郵件。

穆勒強調，特別檢察官辦公室目前已了解俄國干涉2016年大選的詳情；俄方發動兩大攻勢，即偷竊並大肆公布柯林頓陣營的電子郵件，並且發動線上社群媒體攻勢，醜詆柯林頓。

特別檢察官辦公室還發現，俄國政府與川普競選陣營之間的糾葛千絲萬縷；雖無法確知川普陣營哪些人與俄方共謀，但透過偵辦，可以確信俄方認為川普當選總統對其有利，故極力促成該結果；川普競選陣營也指望俄方釋出偷來的情資能讓他們在選戰中獲利。

穆勒表示，國會另行偵辦史東，由他取得資訊，後來陪審團才能判定史東犯下多起偽證、撒謊、叫唆證人欺騙國會行為。史東雖獲減刑，得免坐牢，但他被判有罪，絕對站得住腳。

穆勒指出，特別檢察官辦公室耗持兩年，窮盡心血，取得成果，才會有八人認罪或被判有罪；而且，俄國遭美國聯邦起訴的個人與單位達20多個。