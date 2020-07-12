動用特權為史東減刑 兩黨批川普「重大腐敗」

川普總統曾說，他會記取前總統尼克森(Richard M. Nixon)跌落總統寶座的教訓，但川普動用特權讓親信史東(Roger J.Stone Jr.)免除牢災一事，已跨越了當年深陷水門案泥淖的尼克森所不敢跨越的紅線。民主黨譴責川普此舉，並誓言進行調查；共和黨也有人看不過去，嚴辭批評。

紐約時報指出，幾個月來，部分白宮資深顧問警告川普，若動用特權幫助前競選顧問史東免除牢刑，可能是自毀政治前程。史東為保護川普，在通俄案調查中說謊、妨礙司法而被判刑，14日將入獄40個月。趕在史東入獄前四天，川普開顧問建議，執意動用總統特權「回報」史東的忠誠。

民主黨眾院議長波洛西(Nancy Pelosi)稱川普此舉是「令人震驚的腐敗行徑」，說她將尋求立法，防止總統利用己身權力保護替他個人掩飾而被判刑的人。此立法可能面臨憲法重重障礙，川普當然也絕無可能同意簽署。

共和黨有人指責川普「濫權」、顛覆司法正義，猶他州參議員羅穆尼(Mitt Romney)推文寫道：「史無前例的重大腐敗：陪審團把掩護總統的人判了罪，竟然被總統減刑。」

川普(見圖)動用總統特權為史東減刑。 歐新社

紐約時報報導，川普顯然明白替政治盟友史東減刑，有可能在政治上具有爆炸性影響，所以一直沒有行動，但眼看史東即將入獄，終於還是動用減刑特權；川普這麼做有可能是想拿史東案「測風向」，只要他判定政治代價並不太高，未來可能會進一步大膽幫助其他盟友。

川普曾公開表示可能會為史東、前國家安全顧問佛林(Michael Flynn)和前競選團隊主席馬納福(Paul Manafort)等人減刑，批評者指川普其實是藉此干預自己的盟友作證，要他們別和那些想打擊他的調查人員合作。

過去與調查人員合作的川普前私人律師柯恩(Michael D. Cohen)最近的遭遇，就與史東形成強烈對比；假釋中的柯恩因準備在9月出書，並且私自離家外出用餐，被聯邦當局指他違反假釋規定，又被送回了監獄。

在絕大多數共和黨人對史東減刑案保持沈默之際，也有部分川普的堅定支持者。參院司法委員會主席葛理漢(Lindsey Graham)推文寫道：「若總統決定減免史東刑期，我認為很合理。史東已70多歲了(實際為67歲)，而且他不是暴力犯罪，也只是初犯。」

哈佛法學院教授、前總統小布希任內的前司法部官員戈德史密斯(Jack L. Goldsmith)表示，川普之前的幾任總統也有些特赦或減刑案涉及個人情誼，但川普任內發布的36項赦免及減刑案中，有多達31項是為了推動其政治目標或讓那些和他有個人關連者受益。其中，有些人是案子上了電視引他注意，有些就只是他仰慕的名人。

戈德史密斯說：「這種事以前發生過。但從系統化角度來看，沒人像川普這樣。」

以尼克森為例，他不敢利用總統赦免權來幫助自己的朋友；他不是沒有這樣想過。尼克森的下屬曾付出遮口費、收買資深官員想讓他們對水門案保持沈默。水門案東窗事發，尼克森曾暗中答應赦免幕僚長哈德曼(HarryHaldeman)；相關錄音後來還被曝光。但尼克森因水門案於1974年8月辭職下台前，始終沒有特赦因他涉案的幾位白宮幕僚，他們最終均鎯鐺入獄。