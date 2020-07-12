星期人物／川普競選總幹事 帕斯卡爾作風很川普

「令我開心」帕斯卡爾（Brad Parscale）愉快地推文寫道。他指的是一段變造過的影片，他自己的頭部影像重疊在一名職業籃球員身上，球員躍起在半空中，從籃框附近搧掉一顆球，球的影像被民主黨準總統候選人拜登的頭部影像取代。

二○四公分高的帕斯卡爾曾是籃球校隊明星球員，後來因為腿部和背部受傷而提前結束球員生涯。他猜想，曾在成千上萬名狂熱球迷前比賽的經驗，為他日後在總統川普的競選群眾大會，提供很好的暖身。

假如川普十一月能連任成功，擔任競選總幹事的帕斯卡爾將功不可沒。現年四十四歲的帕斯卡爾在二○一六年大選擔任川普陣營的數位總監，已經讓人見識到他操控社群媒體的功力。透過數據資料分析，對人性動機和行為的預測，精準無比，應是他升官的重要原因。

這是支持者眼中的帕斯卡爾。在批評者看來，他就是川普的縮影：說話口無遮攔、留著維京人式的大鬍子、從不道歉、在網路上搧風點火。支持者認為他是有創意的思想家，批評者覺得他只是運氣好加上投機、對川普家族無條件的效忠。著有「右派如何喪失理智」的史凱克斯認為帕斯卡爾是個「被過度吹捧的網路酸民」。

學者喻：帝俄末期的妖僧國師

明尼蘇達大學政治與治理研究中心主任賈可布斯補充說明：「川普是社群媒體的總統，帕斯卡爾則是川普能成為社群媒體總統的推手。」

賈可布斯以川普的共和黨前任總統小布希做比喻，表示當年的首席策士羅夫以其優異的戰略被譽為小布希的大腦，「帕斯卡爾就是川普在社群媒體的拉斯普廷（帝俄末期的「國師」（妖僧））」。

或許這並不讓人意外。去年的一篇報導指出，帕斯卡爾對自己生平和為川普工作的描述，風格很川普：誇張的修辭與半真半假的陳述以及穿插其中的虛構。

因傷不當球員 投身數位行銷

帕斯卡爾描述自己是「來自堪薩斯的農莊男孩」，實際上他在一座郊區的死巷內長大。他在聖安東尼奧德州大學原本有拿籃球獎學金，受傷後改到聖安東尼奧三一大學攻讀國際企業和經濟學。

接受英國衛報電話訪問時帕斯卡爾表示：「早年，我認為自己可能成為運動員，但是隨年歲漸長我發現開公司比去打ＮＢＡ要容易，我總是把自己當成是企業的ＣＥＯ，我就是要成功。」

帕斯卡爾很早就認識到數位革命的重要性。二○○一年他開始自學網頁設計，購買自己姓氏的網址parscale.com，在聖安東尼奧開了一家數位行銷公司，自稱巔峰時期有七百名客戶。

他在二○一○年結識川普家族，一年後僅以一萬美元代價幫川普國際不動產公司設計網站，後來跟川普次子艾瑞克結為好友，川普妻子梅蘭妮亞的護膚產品、川普酒莊和艾瑞克的基金會，網站都交由他打理。

二○一六大選年前，川普的女婿庫許納問帕斯卡爾有關選戰的數位策略，得到的回答是：「如果他要成為下屆總統，必須駕馭臉書。授權給我，我可以幫忙贏。」他成為數位總監，掌握到臉書廣告對於小城鎮和鄉村地區的年長選民的觸及力，充分運用，再配合扭曲的事實強力放送，遠非民主黨對手希拉蕊．柯林頓能企及。

六月節造勢失利 惹惱川普

本屆大選，帕斯卡爾更上一層樓，當上競選總幹事，卻在挑選紀念黑奴解放的「六月節」在奧克拉荷馬的土耳沙辦造勢大會上狠狠跌了一跤。他事後坦承沒注意到議題與節日的敏感性，還辯稱在耶誕節和猶太人的節日辦活動都沒問題，現場還空位一堆，據傳引起川普震怒。

「令川普開心」現在是帕斯卡爾最重要的任務。能否再創四年前的奇蹟，答案剩下不到四個月將揭曉。