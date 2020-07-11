疫情專家難為 柏克斯如何避免成為下一個佛奇？

新冠肺炎疫情荼毒全國將近半年，白宮疫情因應工作小組協調官黛博拉‧柏克斯(Deborah Birx)四個月前曾說服川普總統關閉全國，希望阻止病毒傳染；如今疫情復熾，她再度面臨艱鉅任務，得說服川普重視疫情；然而名譽升高，謗亦隨之，批評柏克斯滑頭、把疫情政治化的聲浪也開始浮現。

「華爾街日報」報導，川普的終極焦點放在提振經濟，儘管新冠確診案例迭創新高，川普維持全美經濟開放堅定不移；他8日還與行政單位的公衛專家有所齟齬，駁斥疾病防治中心(CDC)發給全國學校重新開放的指南「太昂貴、嚴苛」。

然而，即便川普已把包括政府的首席傳染病學家佛奇等公衛官員邊緣化，但柏克斯在川普身邊依然有影響力；她跟副總統潘斯關係密切，白宮因應佛州、德州、亞歷桑納、加州等各州疫情復熾的對策，柏克斯著墨甚深。

柏克斯以前是全球防治愛滋病的宣傳大使，川普對新冠疫情的不準確言詞，她總是小心翼翼應對，不公開損及總統顏面，以維持川普的信任。

被柏克斯視為導師的佛奇就認為柏克斯政治方面很強，曉得哪些戰役可能獲勝，而哪些應該沒勝算。

柏克斯跟佛奇一樣，一開始因為能清楚解說新冠病毒的危險還有政府的因應對策，而廣獲讚美；白宮頒布防疫社交隔離還有接下來重啟各州指南時，她是首席擘畫人。

川普漸漸仰賴她提供回饋，因為她很有技巧，傳達意見時不會觸怒總統。

但批評柏克斯的人說她努力不夠，也沒有在川普發言淡化新冠危險時導正。

哥倫比亞大學病毒學家安潔拉‧拉斯穆森(Angela Rasmussen)6月下旬在推特發文說，柏克斯在鸚鵡學舌，把政治話題喬扮成科學數據；態勢很明顯，政府目前耍招數，淡化新冠危機的嚴重，把疫情變成政治角鬥，柏克斯就牽涉在內。

但柏克斯的盟友表示，新冠確診案例增加，柏克斯私底下的積極舉措，對政府的戰疫舉措十分重要；佛奇便表示，目前全國處於艱困時期，柏克斯正是抗疫正確人選。