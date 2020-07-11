快訊

金門牛結節疹疑似病牛今增50頭 持續進行人道撲殺

聽新聞
test
0:00 / 0:00

快幹不下去？川普批評佛奇「錯誤很多」 兩人漸行漸遠

世界日報 / 記者顏伶如／綜合報導
美國國家過敏和傳染病研究院院長佛奇（Anthony Fauci）雖然身為白宮抗疫小組重要成員，但本周卻被川普總統點名批評「錯誤很多」。 法新社
美國國家過敏和傳染病研究院院長佛奇（Anthony Fauci）雖然身為白宮抗疫小組重要成員，但本周卻被川普總統點名批評「錯誤很多」。 法新社

美國國家過敏和傳染病研究院(National Institute of Allergy and Infectious Diseases)院長佛奇(Anthony Fauci)雖然身為白宮抗疫小組重要成員，但本周卻被川普總統點名批評「錯誤很多」；佛奇答覆媒體詢問時也坦承，至少兩個月都沒向川普簡報疫情；在美國疫情急速升溫之際，川普與佛奇顯然漸行漸遠。

川普9日接受福斯新聞網專訪時說：「佛奇是個好人，可是他錯誤很多。」

對於衛生專家提出的各種防疫建議，川普也說，專家們很多說法都不對，包括戴口罩。

川普表示，之前專家們要大家不必戴口罩，現在又說應該戴口罩，「犯了很多錯誤，出錯很多。」

這已經不是川普第一次直接抨擊白宮抗疫小組；本周稍早，川普便說，不同意佛奇對於疫情的估測。

曾經為六位美國總統提供公共衛生諮議的佛奇，上周出席國會參院衛生、教育、勞工與年金委員會(Health, Education, Labor and Pensions Committee)聽證會時提出警告，說如果新冠病毒傳播速度不變，接下來美國每日新增確診案例將突破10萬例。

佛奇7日透過臉書直播接受訪問時又提到：「我們現在仍深陷於新冠病毒疫情第一波的泥沼中。」川普當天稍後接受訪問時就公開表示，不同意佛奇的說法。

「我們現在狀況很好。」川普說，「我們做得很棒。我想，再過兩周，或者三、四周之後，我們的狀況就會變得非常好。」

佛奇對華爾街日報指出，目前疫情迅速惡化的幾個州，應該嚴肅考慮像今年3月一樣的「封閉」；相較之下，川普以及身為白宮抗疫小組召集人的副總統潘斯，本周則多次強調要美國重啟經濟活動不能停止，還要求各州政府今秋必須讓學生返校上課。

佛奇9日接受金融時報訪問時也坦承，最後一次在白宮見到川普已經是今年6月初的事，而且至少兩個月來沒有再為川普簡報疫情。

川普 白宮 新冠肺炎

延伸閱讀

西語裔食品大廠CEO拍川普馬屁 消費者發起拒買

更改造勢策略？川普團隊：不能再重演「挫敗」土耳沙

川普自誇「認知測試」滿分 遭諷「滿分僅證明沒失智」

怪罪致命新冠肺炎 川普怨：我打造的「偉大經濟」毀了

相關新聞

怪罪致命新冠肺炎 川普怨：我打造的「偉大經濟」毀了

在民調支持度下滑之下，川普總統近幾周私下與盟友和顧問抱怨，怪致命的新冠肺炎摧毀了他親手打造的「偉大經濟」，不公平的「假新聞」媒體都不給他好評...

110年來第一人！美國海軍首位「非裔女性飛行員」誕生

福斯新聞網報導，美國海軍10日推文表示，中尉瑪德琳．斯維格日前以T-45蒼鷹教練機完成戰術飛行訓練（TACAIR），成為...

川普自誇「認知測試」滿分 遭諷「滿分僅證明沒失智」

川普總統9日夜裡上福斯電視新聞網(Fox News)，洋洋得意提到自己「最近」考一項認知測驗，得了滿分，「成績叫所有醫生震驚」；專家表示...

疫情專家難為 柏克斯如何避免成為下一個佛奇？

新冠肺炎疫情荼毒全國將近半年，白宮疫情因應工作小組協調官黛博拉‧柏克斯(Deborah Birx)四個月前曾說服川普總統關閉全國，希望阻止病毒傳染...

快幹不下去？川普批評佛奇「錯誤很多」 兩人漸行漸遠

美國國家過敏和傳染病研究院(National Institute of Allergy and Infectious Diseases)院長佛奇(Anthony Fauci)雖然身為白宮抗疫小組重要成員...

更改造勢策略？川普團隊：不能再重演「挫敗」土耳沙

川普總統6月的土耳沙重返造勢大會群眾出席率奇低，被視為一大挫敗，競選陣營正努力調整造勢集會作法，以免舊事重演，競選陣營表示...

川普：不考慮第二階段美中經貿協議 雙方關係因新冠疫情受損

中國外交部長王毅才剛喊話「美中重回正軌」，川普總統10日說：「不考慮與中國的第二階段經貿協議了…與中國的關係因瘟疫(指新冠疫情)遭嚴重破壞。」

新研究：疫情壓力大 「心碎」患者爆增

根據醫學期刊「JAMA Network Open」公布的最新研究顯示，疫情期間沒有感染新冠肺炎，但罹患「心碎症候群」(Broken Heart Syndrome)的人數正在上升。

美中關係緊繃 傳美國將發表攸關南海聲明

美國與中國近日各自在南海舉行軍事演習，雙方在此區域爭奪軍事霸權態勢明顯，據傳美國總統川普政府計劃下週發表有關南海緊張情勢...

親信史東入獄前夕 川普下令減刑

美國總統川普的老友兼顧問史東（Roger Stone）原本預計14日報到服40個月刑期，但川普今天下令減刑，讓史東逃過牢...

全面開學引發論戰 川普揚言撤銷學校的免稅優惠

為了大學和學校在秋天開學，川普總統8日威脅切斷聯邦金援，他10日再加碼，若學校還不停止灌輸激進左派思想的行為，財政部會撤...

川普首度證實：2018年對俄羅斯進行秘密網路攻擊

美國總統川普近日首度證實，美國2018年對俄羅斯的「網路研究機構」（Internet Research Agency）進...

熱門新聞

逃美中國病毒學者：北京隱瞞疫情 早知會人傳人

撐不下去！阿聯酋航空首次對外宣布將裁員9000人

港大學者逃至美稱中國早知病毒人傳人 港大撤除她網頁

新加坡大選結果出爐！執政黨奪9成席次 繼續一黨獨大

美股早盤多空拉鋸 吉利德報喜但確診病例飆升

疫情嚴重破壞美中關係 川普：不考慮第二階段經貿協議

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。