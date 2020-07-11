快幹不下去？川普批評佛奇「錯誤很多」 兩人漸行漸遠

美國國家過敏和傳染病研究院(National Institute of Allergy and Infectious Diseases)院長佛奇(Anthony Fauci)雖然身為白宮抗疫小組重要成員，但本周卻被川普總統點名批評「錯誤很多」；佛奇答覆媒體詢問時也坦承，至少兩個月都沒向川普簡報疫情；在美國疫情急速升溫之際，川普與佛奇顯然漸行漸遠。

川普9日接受福斯新聞網專訪時說：「佛奇是個好人，可是他錯誤很多。」

對於衛生專家提出的各種防疫建議，川普也說，專家們很多說法都不對，包括戴口罩。

川普表示，之前專家們要大家不必戴口罩，現在又說應該戴口罩，「犯了很多錯誤，出錯很多。」

這已經不是川普第一次直接抨擊白宮抗疫小組；本周稍早，川普便說，不同意佛奇對於疫情的估測。

曾經為六位美國總統提供公共衛生諮議的佛奇，上周出席國會參院衛生、教育、勞工與年金委員會(Health, Education, Labor and Pensions Committee)聽證會時提出警告，說如果新冠病毒傳播速度不變，接下來美國每日新增確診案例將突破10萬例。

佛奇7日透過臉書直播接受訪問時又提到：「我們現在仍深陷於新冠病毒疫情第一波的泥沼中。」川普當天稍後接受訪問時就公開表示，不同意佛奇的說法。

「我們現在狀況很好。」川普說，「我們做得很棒。我想，再過兩周，或者三、四周之後，我們的狀況就會變得非常好。」

佛奇對華爾街日報指出，目前疫情迅速惡化的幾個州，應該嚴肅考慮像今年3月一樣的「封閉」；相較之下，川普以及身為白宮抗疫小組召集人的副總統潘斯，本周則多次強調要美國重啟經濟活動不能停止，還要求各州政府今秋必須讓學生返校上課。

佛奇9日接受金融時報訪問時也坦承，最後一次在白宮見到川普已經是今年6月初的事，而且至少兩個月來沒有再為川普簡報疫情。