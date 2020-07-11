川普自誇「認知測試」滿分 遭諷「滿分僅證明沒失智」

川普總統9日夜裡上福斯電視新聞網(Fox News)，洋洋得意提到自己「最近」考一項認知測驗，得了滿分，「成績叫所有醫生震驚」；專家表示，川普藉此想駁斥外界對他心智能力的質疑，自誇智商敏捷，還別有他意，想挑起外界對民主黨準總統候選人白登智商、認知力勝任總統與否的質疑。

商業頻道「MSNBC」10日報導，川普在福斯節目上自述，他在「華特里德醫學中心」(Walter Reed Medical Center)當著醫生們接受認知測驗，得了滿分，而醫生們說，「考滿分叫人難以置信。很少有人達到您的得分。」

MSNBC表示，川普講的整件事只怕是杜撰；首先，川普去考認知測驗，極可能不是「最近」的事，再來他可能沒得滿分，沒叫醫生們震驚，也沒聽到醫生稱頌他心智敏銳；整件事聽來很耳熟，原因在川普接受「蒙特利爾認知評估」(Montreal Cognitive Assessment，MoCA) 測驗，是2018年健檢時的事，而他考試成績讓總統醫生得以結論說，川普沒有認知或心智方面的缺陷。

另外，川普很可能沒完全了解MoCA是怎麼回事。「華盛頓郵報」2018年初的報導中便指出，只要稍加留神，會發覺該評估想不得滿分30分真的很難，任何認知功能正常的成年人大概都辦得到。

MoCA這項測驗是用來找出受測者是否有失智、心智惡化、神經退化等疾病的證據，比如會要求受測者畫出時鐘，描述柳橙與香蕉的區別等等；川普在MoCA考得好，只證明他沒失智，並非智商高人一等。

有線電視新聞網(CNN)表示，川普上福斯自誇後，白宮方面並沒提供詳情，指出總統談的是2018年測驗，還是最近又再接受評估；MSNBC認為，如果真是最近的事，那就叫人更擔心川普的心智了。

CNN報導，現年74的川普很執著於塑造自己智商高人一等的形象，最近還頻頻在選戰中使用，攻擊77歲的白登欠缺智力及認知能力，不配當總統。