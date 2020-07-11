更改造勢策略？川普團隊：不能再重演「挫敗」土耳沙

川普總統6月的土耳沙重返造勢大會群眾出席率奇低，被視為一大挫敗，競選陣營正努力調整造勢集會作法，以免舊事重演，競選陣營表示：「我們絕不能再重演土耳沙。」與此同時，原訂11日在新罕布夏州普茲茅斯(Portsmouth) 露天停機坪舉行的戶外造勢活動，因熱帶風暴「費伊」(Fay)來襲，已宣布延後舉行。

川普10日走訪疫情嚴重的搖擺州佛羅里達州，安排參加目標以百萬元計的募款活動和會議，藉此彰顯川普於疫情期間力求重整旗鼓，展現「邁入正常狀態」的決心。

多位知情人士指出，面對新冠病毒疫情持續破單日紀錄，為避免讓政治集會出現破壞性後果，未來川普造勢活動將避免召集過多人群；今夏所有重大活動，包括共和黨大會在內，也將考慮實施新安全措施。

除普茲茅斯集會改在露天停機坪舉行，官員表示，共和黨全國代表大會也在討論做類似調整。該大會定8月底在佛羅里達州傑克遜維爾（Jacksonville）體育館舉行，該體育館可容納15000人。

白宮和川普競選陣營之前不斷低估疫情、反覆設下不切實際的期望；現在他們已體認到，川普大概無法像他以前那樣舉辦造勢活動，也無法如他所期待，在人群簇擁的大型集會中接受提名。

一位白宮官員說，三週前在土耳沙造勢集會出席率令人大失所望，總統「務實」認為，他的支持者擔心感染病毒，可能不會像四年前那樣出來參加造勢集會。

普茲茅斯集會未宣布延期前，工作人員事前均未談及預期出席人群規模；這和土耳沙造勢大會的作法大不相同，土耳沙會還沒開，川普競選陣營已大吹有上百萬人預約出席。

另外，主辦方「強烈建議」普茲茅斯集會參加者戴口具，這與川普政府和競選陣營過去模棱兩可的態度相反；川普發言人說，未強制要求群眾戴口罩，但工作人員應會戴口罩。

競選先遣小組和任何與總統密切聯繫的人，未來仍將持續在集會前接受病毒檢測。土耳沙造勢大會至少有六名競選總部成員感染病毒，包括特勤局人員在內。集會結束後，另有兩名活動資深人員確診陽性。

白宮官員說，有關共和黨大會應變作法，可能會讓川普在室內對一群電視觀眾發表專題演說，並開放大型戶外場地讓人看實況。