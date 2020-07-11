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怪罪致命新冠肺炎 川普怨：我打造的「偉大經濟」毀了

世界日報 / 編譯陳韻涵／綜合10日電
美國總統川普。 美聯社
美國總統川普。 美聯社

在民調支持度下滑之下，川普總統近幾周私下與盟友和顧問抱怨，怪致命的新冠肺炎摧毀了他親手打造的「偉大經濟」，不公平的「假新聞」媒體都不給他好評，稱「令人作嘔、扭曲的」明尼蘇達州警察在這種情況下還來添亂，殺害無武的非裔男子引爆全國動盪與示威。

華盛頓郵報引述匿名人士報導，顧問與親信透露，川普往往就疫情發表長篇大論，自詡為無過失的受害者，還認為這些壞事都是針對他，而非全國人民。

川普9日公開展演這種誇大自己為受害者的形象，來反應最高法院駁回他絕對豁免權、允許紐約檢察官探查川普的私人與企業紀錄的裁定。

川普在推特上接連推文寫道，「檢控不當！」、「政治獵巫！」、「對這任總統不公」，並宣稱「法院過去授予『廣泛敬意』但不是對我！」

川普展現健全自尊心與自我受害者化的傾向並非新現象，但這些特徵在今年夏季特別明顯；隨著新冠肺炎持許干擾美國人的生活，且威脅總統的政治未來，這種情況幾乎每天在私下對話與公開推文中上演。

川普集團(Trump Organization)前執行副總裁芭芭拉‧雷斯(Barbara A. Res)說，他幾乎所有事情都能以攸關他個人的方式來解讀，「無論什麼壞事發生、無論是什麼，都是衝著他來，總是針對他。」

雷斯轉述，川普會說，「為何所有事情總是發生在我身上？」

雷斯說：「宛如世界圍繞他旋轉，所有事情都對他有影響，無論好壞。」

然而，川普自艾自憐的形象如今傷害到部分盟友，尤其是在美國受到疫情與非裔運動影響之際。

超過13萬名美國人已死於新冠肺炎，至少300萬人確診；疫情開始迄今，將近4300萬人，相當於超過四分之一的勞動力申請失業補助。

美國人受到非裔之死而起，以及總統煽動種族議題而起的憤慨情緒爆發，釀成全美各地暴亂示威，多處雕像和紀念碑岌岌可危。

為討川普歡心，顧問們會拿川普支持率比民主黨對手白登還高的內部民調給他看；而川普試圖轉向較正面且以自我為中心的方式來對抗重重災難，也讓部分顧問擔心可能導致政治逆火，進一步傷害選情。

川普 新冠肺炎

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