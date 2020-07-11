川普：不考慮第二階段美中經貿協議 雙方關係因新冠疫情受損

中國外交部長王毅才剛喊話「美中重回正軌」，川普總統10日說：「不考慮與中國的第二階段經貿協議了…與中國的關係因瘟疫(指新冠疫情)遭嚴重破壞。」

川普10日搭乘專機訪問邁阿密，他在空軍一號上接受隨行記者訪問，對美中第二階段經貿協議時表示，「我現在不考慮了。」

川普說：「與中國的關係已受到嚴重破壞，他們原本可以阻止這場瘟疫，他們原本可以阻止的，但他們沒有。」

記者再問川普，「所以已經沒有第二階段貿易協議了？」川普又說：「老實說，我現在有很多其他想法。」

川普今年1月在簽署第一階段經貿協議前，曾說希望很快啟動第二階段談判，不到半年，川普的態度發生180度轉彎。

川普：不考慮第二階段美中經貿協議 美聯社

王毅9日在中美智庫媒體論壇上致詞，表示中美不要試著改造對方，而是共存，也說中國對美政策不變，呼籲對話合作；王毅還呼籲開放對話管道、梳理對話清單，攜手合作抗疫，讓中美關係回到正軌，被外媒解讀為向美國遞出橄欖枝。

川普對美中經貿協議的悲觀，與美國貿易談判代表賴海哲（Robert Lighthizer）的立場略有不同，華爾街日報（WSJ）日前報導，賴海哲與中國國務院副總理劉鶴計畫8月中通話，討論貿易協議執行狀況。

賴海哲9日晚間在倫敦一場智庫的視訊演說中表示，需要一套新的貿易規則，適用市場經濟國家與國家資本主義者，美中第一階段貿易就是在試圖找出一套規則。

他指出，世界貿易組織（WTO）無法有效應對中國，無法面對一個靠強制技術轉移和海量補貼政策的巨大經濟體，而下一任的WTO總幹事必須理解，中國是「國家資本主義」。

對於美中經貿關係，南華早報報導，賴海哲在這場談話中表示，他不知道美中兩年多來貿易戰的最終目標是什麼，但美國目前應該停止進攻，找出規則，並將香港和印度之類的爭議放在一邊。

賴海哲6月在國會作證時更表示，美中第一階段貿易協議沒有減弱的跡象，且目前的評估是，中方正努力達成預定購買目標；「我期待中方持續落實協議，他們說他們會的」。

川普在賴海哲作證後兩天在推特表示，「可能是我說得不夠清楚，美國的確在各種不同情況下，都保留了與中國完全脫鉤的選項。」

川普在今年5月3日接受福斯新聞專訪，首度談到若中國受疫情影響不兌現經貿協議內容、購買美國產品，他就會終止這項協議；13日，川普批評，經貿協議墨跡未乾，瘟疫已到，100個經貿協議都抵不上一條人命；14日川普接受福斯電視台訪問，稱可能「全面切斷」與中國的關係。