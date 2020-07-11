快訊

印尼女染愛滋仍趴趴走 還曾和4名台灣男友多次性交懷孕

台南爺爺路邊賣芒果遭男子拿來砸頭 引眾怒警追查

聽新聞
test
0:00 / 0:00

川普：不考慮第二階段美中經貿協議 雙方關係因新冠疫情受損

世界日報 / 記者張文馨／華盛頓報導
川普：不考慮第二階段美中經貿協議 路透社
川普：不考慮第二階段美中經貿協議 路透社

中國外交部長王毅才剛喊話「美中重回正軌」，川普總統10日說：「不考慮與中國的第二階段經貿協議了…與中國的關係因瘟疫(指新冠疫情)遭嚴重破壞。」

川普10日搭乘專機訪問邁阿密，他在空軍一號上接受隨行記者訪問，對美中第二階段經貿協議時表示，「我現在不考慮了。」

川普說：「與中國的關係已受到嚴重破壞，他們原本可以阻止這場瘟疫，他們原本可以阻止的，但他們沒有。」

記者再問川普，「所以已經沒有第二階段貿易協議了？」川普又說：「老實說，我現在有很多其他想法。」

川普今年1月在簽署第一階段經貿協議前，曾說希望很快啟動第二階段談判，不到半年，川普的態度發生180度轉彎。

川普：不考慮第二階段美中經貿協議 美聯社
川普：不考慮第二階段美中經貿協議 美聯社

王毅9日在中美智庫媒體論壇上致詞，表示中美不要試著改造對方，而是共存，也說中國對美政策不變，呼籲對話合作；王毅還呼籲開放對話管道、梳理對話清單，攜手合作抗疫，讓中美關係回到正軌，被外媒解讀為向美國遞出橄欖枝。

川普對美中經貿協議的悲觀，與美國貿易談判代表賴海哲（Robert Lighthizer）的立場略有不同，華爾街日報（WSJ）日前報導，賴海哲與中國國務院副總理劉鶴計畫8月中通話，討論貿易協議執行狀況。

賴海哲9日晚間在倫敦一場智庫的視訊演說中表示，需要一套新的貿易規則，適用市場經濟國家與國家資本主義者，美中第一階段貿易就是在試圖找出一套規則。

他指出，世界貿易組織（WTO）無法有效應對中國，無法面對一個靠強制技術轉移和海量補貼政策的巨大經濟體，而下一任的WTO總幹事必須理解，中國是「國家資本主義」。

對於美中經貿關係，南華早報報導，賴海哲在這場談話中表示，他不知道美中兩年多來貿易戰的最終目標是什麼，但美國目前應該停止進攻，找出規則，並將香港和印度之類的爭議放在一邊。

賴海哲6月在國會作證時更表示，美中第一階段貿易協議沒有減弱的跡象，且目前的評估是，中方正努力達成預定購買目標；「我期待中方持續落實協議，他們說他們會的」。

川普在賴海哲作證後兩天在推特表示，「可能是我說得不夠清楚，美國的確在各種不同情況下，都保留了與中國完全脫鉤的選項。」

川普在今年5月3日接受福斯新聞專訪，首度談到若中國受疫情影響不兌現經貿協議內容、購買美國產品，他就會終止這項協議；13日，川普批評，經貿協議墨跡未乾，瘟疫已到，100個經貿協議都抵不上一條人命；14日川普接受福斯電視台訪問，稱可能「全面切斷」與中國的關係。

川普 王毅

延伸閱讀

親信史東入獄前夕 川普下令減刑

全面開學引發論戰 川普揚言撤銷學校的免稅優惠

川普首度證實：2018年對俄羅斯進行秘密網路攻擊

白宮：因暴風雨逼近 川普選舉造勢活動延後

相關新聞

親信史東入獄前夕 川普下令減刑

美國總統川普的老友兼顧問史東（Roger Stone）原本預計14日報到服40個月刑期，但川普今天下令減刑，讓史東逃過牢...

川普：不考慮第二階段美中經貿協議 雙方關係因新冠疫情受損

中國外交部長王毅才剛喊話「美中重回正軌」，川普總統10日說：「不考慮與中國的第二階段經貿協議了…與中國的關係因瘟疫(指新冠疫情)遭嚴重破壞。」

新研究：疫情壓力大 「心碎」患者爆增

根據醫學期刊「JAMA Network Open」公布的最新研究顯示，疫情期間沒有感染新冠肺炎，但罹患「心碎症候群」(Broken Heart Syndrome)的人數正在上升。

美中關係緊繃 傳美國將發表攸關南海聲明

美國與中國近日各自在南海舉行軍事演習，雙方在此區域爭奪軍事霸權態勢明顯，據傳美國總統川普政府計劃下週發表有關南海緊張情勢...

全面開學引發論戰 川普揚言撤銷學校的免稅優惠

為了大學和學校在秋天開學，川普總統8日威脅切斷聯邦金援，他10日再加碼，若學校還不停止灌輸激進左派思想的行為，財政部會撤...

川普首度證實：2018年對俄羅斯進行秘密網路攻擊

美國總統川普近日首度證實，美國2018年對俄羅斯的「網路研究機構」（Internet Research Agency）進...

疫情嚴重破壞美中關係 川普：不考慮第二階段經貿協議

美國總統川普10日訪問邁阿密，他在總統專機空軍一號上接受隨行記者訪問時說，與中國大陸的關係因爲疫情受到嚴重破壞，不考慮與...

別想躲！川普稅表 須交檢察官

美國聯邦最高法院九日判決紐約州檢方可獲得總統川普的稅表，但也暫時允許川普不向國會公開財務紀錄；此一裁決反映現任總統不享有...

川普稱99%病例無害 佛奇：非事實 6月初迄今未見過他

白宮防疫專家、美國國家過敏與傳染病研究院（NIAID）院長佛奇10日表示，美國總統川普日前稱99%確診病例無害的說法明顯...

川普反亞洲言論 為刺激白人選票

川普總統在新冠疫情期間的「反亞洲言論」，正在逼走已登記為共和黨人的亞裔選民；其中，被川普競選陣營招攬為內華達州拉斯維加斯亞洲商會主席的菲裔選民維努亞(Sonny Vinuya)就明白表示，尚未決定是否要再把票投給川普。

川普首鬆口 共和黨全代會可能移戶外舉行

共和黨全國代表大會(Republican National Convention)8月將在佛州傑克森維爾(Jacksonville)舉辦，隨著佛州疫情升溫，規模可能不若往年，並預計選在戶外體育場，未來幾天會有結論；不過現已有多名共和黨人表態不會參加，當地居民8日提告試圖阻止共和黨大會。

白登籲「購買美貨」 提7000億振興經濟方案

準民主黨總統候選人白登9日提出7000億元振興美國經濟計畫，對抗川普總統的「美國第一」口號，明顯替秋天的選戰拋下戰帖。

熱門新聞

美國無印良品聲請破產

閨密干政案 南韓前總統朴槿惠遭重判20年！

撐不下去！阿聯酋航空首次對外宣布將裁員9000人

美國最大銀行也撐不住！富國銀行準備今年裁員數千人

港大學者逃至美稱中國早知病毒人傳人 港大撤除她網頁

新加坡大選結果出爐！執政黨奪9成席次 繼續一黨獨大

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。