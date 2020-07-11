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全面開學引發論戰 川普揚言撤銷學校的免稅優惠

聯合報 / 記者張文馨／華盛頓即時報導
川普的「全面開放令」惹惱教育圈，美國教師聯合會、美國國家教育協會與校方聯合會10日發布聯合聲明。圖為孩子在學校戴起口罩，示意圖。美聯社
川普的「全面開放令」惹惱教育圈，美國教師聯合會、美國國家教育協會與校方聯合會10日發布聯合聲明。圖為孩子在學校戴起口罩，示意圖。美聯社

為了大學和學校在秋天開學，川普總統8日威脅切斷聯邦金援，他10日再加碼，若學校還不停止灌輸激進左派思想的行為，財政部會撤銷學校的免稅優惠；全國教師團體聯合聲明反擊，公衛專家不應以政治考量，決定何時開放校園。

川普10日在推特說，太多大學和學校不是在實施教育，是灌輸激進左派思想；他告訴財政部，重新審核學校的免稅地位與資助情形，若學校不改變這些宣傳或違反公共政策的作法，則撤銷相關優惠。

川普說：「我們的孩子要接受的是教育，不是洗腦。」但川普並未解釋何謂激進左派思想灌輸，又要如何認定，也沒有點名特定學校；至目前為止，財政部未就此事發表評論。

路透報導，川普的「全面開放令」惹惱教育圈，美國教師聯合會、美國國家教育協會與校方聯合會10日發布聯合聲明。

聲明中指出，「公衛機關必須基於科學證據，而非政治立場提出建議；我們應該讓公衛專家告訴我們，何時是開放校園的最好時機，也應該讓教育人員和行政人員告訴我們該怎麼做。」美國傳染病協會和愛滋病醫療協會呼應了教師團體的主張。

對於川普揚言切斷金援，美國教師聯合會等團體透過聲明，敦促國會提供更多資金，讓學校都能安全地重新開放。

俄亥俄州州長德威恩（ Mike DeWine）10日接受美國有線電視新聞網（CNN）訪問表示，秋天來臨時會採取何種作法，將取決於接下來30天內民眾是否落實包括戴口罩在內的防疫政策。

川普 新冠肺炎

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