疫情嚴重破壞美中關係 川普：不考慮第二階段經貿協議

美國總統川普10日訪問邁阿密，他在總統專機空軍一號上接受隨行記者訪問時說，與中國大陸的關係因爲疫情受到嚴重破壞，不考慮與中國大陸的第二階段經貿協議了。

隨行記者會詢問川普，第二階段經貿協議是否還有可能？還在談判桌上嗎？川普表示，「我現在不考慮了。」

川普說，「與中國的關係已受到嚴重破壞，他們（指中國大陸）原本可以阻止這場瘟疫（指新冠肺炎），他們原本可以阻止的，但他們沒有。」

當記者再次追問說，所以已經沒有第二階段貿易協議了？川普說，「老實說，我現在有很多其他想法。」