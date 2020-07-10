川普反亞洲言論 為刺激白人選票

川普總統在新冠疫情期間的「反亞洲言論」，正在逼走已登記為共和黨人的亞裔選民；其中，被川普競選陣營招攬為內華達州拉斯維加斯亞洲商會主席的菲裔選民維努亞(Sonny Vinuya)就明白表示，尚未決定是否要再把票投給川普。

維努亞說，他很難吞下川普衝著亞裔社區而來的種族歧視言論，儘管川普稱COVID-19為「中國病毒」，並非意圖要疏遠亞裔選民。維努亞說，他很擔心川普團隊的反亞洲言論，特別是他得不斷協助600多名亞裔移民小型企業商會成員，對抗因新冠病毒而來的污名化和歧視。

維努亞居住的內華達州，亞裔選民占10％以上；民主黨和共和黨都在大力爭取該州選民支持；但維努亞說：「我的看法是，大勢已定。我不想把時間浪費在我無法控制的事情上。」

加州大學河濱分校公共政策教授、長期追亞裔選民的政策及人口研究組織「亞太數據中心」(AAPI Data)創始人拉瑪克里希南(Karthick Ramakrishnan)表示，川普反亞洲言論背後的算計是，比起流失亞裔社區選票，如此煽動性言論可刺激那些效忠於他的年長白人選民，好處更多。

丕優研究中心(Pew Research Center)則指稱，亞裔雖是全美選民增長最快的族裔群體，但若從居住地及與共和黨關係來看，對川普來說，亞裔卻是最不具競爭力的選民群體。

拉馬克里希南說，亞裔大都是在非常「藍」(指民主黨)的地區和缺乏競爭的州投票。全美三分之一亞裔選民住在加州；「總統大選看不到太多拓展亞裔選民的努力，部分原因是亞裔選民大多住在缺乏競爭的州。」

過去20年來，向民主黨靠攏的亞裔選民人數增加，對共和黨支持呈下降趨勢。丕優中心2018年另一分析顯示，亞裔註冊選民中，民主黨具二比一優勢。自認為共和黨或傾向共和黨的亞裔選民比率占27％，比1998年下跌6％。

AAPI Data發現，幾乎所有主要亞裔族群都對川普持不利看法；唯一例外是2018年接受調查的越南裔選民62％表示對川普有好感，日裔選民只有14％對川普有好感。

全美亞裔投票人數最多的前十個州中，川普在2016年僅贏得德州和佛羅里達州。

拉瑪克里希南說，今年大選的終極搖擺州佛羅里達州會擺向誰，不太可能由該州3.6％的亞裔選民決定；但像內華達州這樣較小的州，亞裔選民比率較集中，較有可能推動鐘擺趨向。

內華達州約11％選民是亞裔，是繼夏威夷、加州和華盛頓州，亞裔選民比率第四高的州。