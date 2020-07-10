川普首鬆口 共和黨全代會可能移戶外舉行

共和黨全國代表大會(Republican National Convention)8月將在佛州傑克森維爾(Jacksonville)舉辦，隨著佛州疫情升溫，規模可能不若往年，並預計選在戶外體育場，未來幾天會有結論；不過現已有多名共和黨人表態不會參加，當地居民8日提告試圖阻止共和黨大會。

另方面，川普總統接受12日即將播出的葛雷電視(GrayTV)訪問時也首度鬆口表示，對於全代會在佛州舉行的方式「保持彈性」。

兩名參與大會規畫的共和黨人指出，共和黨官員正在考慮佛州VyStar退伍軍人紀念體育館(VyStar Veterans Memorial Arena)附近的兩處戶外專業體育場，包括可容納1萬1000人的121金融棒球場(121 Financial Ballpark)和容納1萬5000人的TIAA銀行體育場(TIAA Bank Field)。

華盛頓郵報(WP)報導，這顯示共和黨全代會規畫仍充滿變數，儘管佛州疫情升溫，但川普總統仍決意照常舉行。

過去三周，傑克森維爾市跟佛州其他地方一樣，新增確診人數創下新高；川普最近表示將大會從室內場地移出，共和黨人認為，在更大的戶外場地舉行共和黨全代會，可降低染疫風險與參加者的顧慮。

不過戶外大會仍有一些問題，佛州夏季溫度經常飆到100華氏度，下雨也可能是一大隱憂。

在葛雷電視12日將播出的訪問中，川普接受福斯新聞網(Fox News)前任女主播葛瑞塔‧范瑟斯特倫(Greta Van Susteren)專訪時說，全代會的舉辦方式將依佛州疫情嚴重程度而定，「我們一直都在研議各種不同的方式。」

川普在訪問中說：「疫情會降下來的。主要關鍵在時間點。要知道，我們保持著高度彈性。我們可以有很多選擇，總之我們是非常有彈性的。」

目前表態不參加的共和黨高層包括參院財政委員會主席葛拉斯理(Charles E. Grassley，愛阿華州)，以及常與川普起衝突的聯邦參議員蘇珊．柯林斯(Susan Collins，緬因州)、羅穆尼(Mitt Romney，猶他州)和麗莎．穆考斯基(Lisa Murkowski，阿拉斯加州)。

富比世雜誌(Forbes)報導，VyStar退伍軍人紀念體育館許多居民8日提告傑克森維爾市、共和黨全代會和川普競選團隊，他們認為在疫情期間辦此大會，恐使該市與佛州東北部疫情擴散；其訴訟書指出，若無法完全停辦，建議限制人數為2500人，要求民眾戴口罩並由駐警協助維持社交距離。