快訊

感謝白沙屯媽庇佑與各界加油 羅小妹第四次手術順利

聽新聞
test
0:00 / 0:00

白登籲「購買美貨」 提7000億振興經濟方案

世界日報 / 記者張聲肇／綜合報導
白登提7000億振興美國經濟計畫，取代川普「美國第一」口號。 法新社
白登提7000億振興美國經濟計畫，取代川普「美國第一」口號。 法新社

準民主黨總統候選人白登9日提出7000億元振興美國經濟計畫，對抗川普總統的「美國第一」口號，明顯替秋天的選戰拋下戰帖。

白登團隊提出的計畫，首重重振美國研發製造能力，降低對外國的依賴，推出嶄新的貿易與稅務政策，以鉅額投資創造500萬個以上就業機會，把工作機會轉回美國，讓美國勞工重獲生機。

白登在賓州發表演說表示，聯邦政府使用納稅人每一分錢，都要用來「買美國貨，支持美國人民的就業。」

這個在金屬工廠發表的演說，是「振興美國經濟四部曲」的第一部。

他說，美國政府的優先施政目標該調整了，現在是「幫助小企業和中產階級度過新冠病疫」危機的時候了。

川普一直主張，企業、餐館等趕快恢復營運，經濟動能就會恢復，因此，疫情仍延嚴重，他仍不斷鼓吹、推動重開經濟政策。

川普身邊以及用過的官員說，川普本來也想推出「多買美國貨」政策，不料被白登拔得頭籌，前川普策士巴農(Stephen Bannon)說川普團隊相當驚訝、氣憤。

白登的最新論調明顯背離過去美國主張的全球化、自由貿易等理念，但反映了兩大政黨的「共識」--保護美國勞工為上，振興國內產業第一。

新冠病疫造成大量失業，重創美國經濟之後，反全球化、反自由貿易的聲浪漸起，要爭取白宮寶座，不得不「選票考量」。

白登團隊說，「失敗主義者說，自動化、全球化讓我們招架不住，無法保住工會保障的高薪職位，無法創造更多高薪職位，這點，白登敬不苟同。」

民主黨這重要政策倡議，是針對著川普民調普遍看衰中，尚免強稱得上強項的經濟議題而來，更衝著川普得以聲勢不墜的「保護美國勞工」口號而來。川普為了保護美國就業，不惜抗逆自由貿易原則。

白登陣營把重振美國產業列為當選後施政重點，據稱與黨內進步派如華倫參議員密切協商有關。華倫是白登考慮的副總統人選之一。

白登提7000億振興美國經濟計畫，取代川普「美國第一」口號。 法新社
白登提7000億振興美國經濟計畫，取代川普「美國第一」口號。 法新社

川普 自由貿易

延伸閱讀

美國大選玩變化球！ 華爾街進行超前部署

美單日新增確診6.5萬飆新高 川普稱因篩檢太好

川普妄稱擁有「絕對權力」遭最高法院嚴詞駁倒

川普、民主黨「稅表之爭」打成平手 川普轟：政治算計

相關新聞

川普反亞洲言論 為刺激白人選票

川普總統在新冠疫情期間的「反亞洲言論」，正在逼走已登記為共和黨人的亞裔選民；其中，被川普競選陣營招攬為內華達州拉斯維加斯亞洲商會主席的菲裔選民維努亞(Sonny Vinuya)就明白表示，尚未決定是否要再把票投給川普。

川普首鬆口 共和黨全代會可能移戶外舉行

共和黨全國代表大會(Republican National Convention)8月將在佛州傑克森維爾(Jacksonville)舉辦，隨著佛州疫情升溫，規模可能不若往年，並預計選在戶外體育場，未來幾天會有結論；不過現已有多名共和黨人表態不會參加，當地居民8日提告試圖阻止共和黨大會。

白登籲「購買美貨」 提7000億振興經濟方案

準民主黨總統候選人白登9日提出7000億元振興美國經濟計畫，對抗川普總統的「美國第一」口號，明顯替秋天的選戰拋下戰帖。

不甩總統指教！ CDC不會更改重啟校園指南

被川普總統點名批評重啟校園建議指南「又貴又執行困難」後，前一日曾表示「指南不是要求」的聯邦疾病防治中心(CDC)主任芮斐德(Robert Redfield)卻在9日表示，CDC不會修改重啟校園指南，但會增加補充資料。

川普妄稱擁有「絕對權力」遭最高法院嚴詞駁倒

川普總統多次掛在嘴邊，身為總統便享有絕對權力，想做什麼，不想做什麼，任憑自己說了算；然而，最高法院9日的裁定則澆了川普一盆冷水，而且大法官意見一致，毫無異議對於他的說詞予以嚴厲駁斥。

川普、民主黨「稅表之爭」打成平手 川普轟：政治算計

聯邦最高法院9日作出兩項判決，要求川普總統必須按紐約州法，公布其所得稅申報，然而公布的時間點，發回交由下級法院判定，很可能在11月3日總統投票日以後才出爐；如此一來，民主黨雖可宣稱總統也不能高於法律，但也無法在選戰過程中拿川普報稅內容大做文章，等於兩造在場稅表戰中打成平手。

川普前律師柯恩違反保釋協議 外出用餐得回牢

川普總統前私人律師柯恩(Michael Cohen)因違反保釋協議離家外出，9日被迫重返監獄。

因疫情提前獲釋 川普前私人律師再遭監禁

美國總統川普的前私人律師柯恩（Michael Cohen）先前因2019年冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情大流行，而...

重建美好vs美國優先 拜登端經濟牛肉叫陣

有望代表民主角逐白宮寶座的前副總統拜登今天承諾，將提撥7000億美元購買美國產品、投入研發。拜登經濟政策標榜「重建美好未...

美最高法院裁定 川普無豁免權需交稅務記錄

美國最高法院周四(7月9日) 裁定，川普總統必須將其稅務記錄移交給紐約檢察官，但對於民主黨領導的眾議院提出查閱相同文件的要求，最高法院則是將之轉移到下級法院繼續審理。

紐約市長白思豪 川普大樓前塗漆「黑人的命也是命」

紐約市長白思豪9日參與紐約「黑人的命也是命」塗漆活動，親自在川普大樓前的第五大道路面上漆色。此前，美國總統川普推文表示，...

美捍衛維吾爾人權 制裁陳全國等中國高官

美國財政部周四 (7月9日) 以涉及重大人權侵犯為由，將四名中國政府官員以及中國新疆地區公安廳列入制裁名單。被美國施行凍結資產制裁的分別是新疆黨委書記陳全國丶前新疆政法委書記朱海侖丶新疆公安廳廳長王明山及前新疆公安廳黨委書記霍留軍。前面三人除了資產凍結外，未來也禁止入境美國。

熱門新聞

哈薩克爆發不明肺炎 死亡率遠高於新冠病毒

尋獲遺體！首爾市長朴元淳疑上吊輕生 女秘書控性騷擾：還有很多受害者

首爾市長生前最後畫面曝光！戴漁夫帽和口罩低頭快走

首爾市廳公布市長遺書：對所有人感到抱歉。大家再見！

首爾市長自殺震驚 柯文哲：他人很nice怎麼把自己幹掉

首爾市長朴元淳遭控性騷秘書 南韓警察發現遺書

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。