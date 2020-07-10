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白登籲「購買美貨」 提7000億振興經濟方案
準民主黨總統候選人白登9日提出7000億元振興美國經濟計畫，對抗川普總統的「美國第一」口號，明顯替秋天的選戰拋下戰帖。
白登團隊提出的計畫，首重重振美國研發製造能力，降低對外國的依賴，推出嶄新的貿易與稅務政策，以鉅額投資創造500萬個以上就業機會，把工作機會轉回美國，讓美國勞工重獲生機。
白登在賓州發表演說表示，聯邦政府使用納稅人每一分錢，都要用來「買美國貨，支持美國人民的就業。」
這個在金屬工廠發表的演說，是「振興美國經濟四部曲」的第一部。
他說，美國政府的優先施政目標該調整了，現在是「幫助小企業和中產階級度過新冠病疫」危機的時候了。
川普一直主張，企業、餐館等趕快恢復營運，經濟動能就會恢復，因此，疫情仍延嚴重，他仍不斷鼓吹、推動重開經濟政策。
川普身邊以及用過的官員說，川普本來也想推出「多買美國貨」政策，不料被白登拔得頭籌，前川普策士巴農(Stephen Bannon)說川普團隊相當驚訝、氣憤。
白登的最新論調明顯背離過去美國主張的全球化、自由貿易等理念，但反映了兩大政黨的「共識」--保護美國勞工為上，振興國內產業第一。
新冠病疫造成大量失業，重創美國經濟之後，反全球化、反自由貿易的聲浪漸起，要爭取白宮寶座，不得不「選票考量」。
白登團隊說，「失敗主義者說，自動化、全球化讓我們招架不住，無法保住工會保障的高薪職位，無法創造更多高薪職位，這點，白登敬不苟同。」
民主黨這重要政策倡議，是針對著川普民調普遍看衰中，尚免強稱得上強項的經濟議題而來，更衝著川普得以聲勢不墜的「保護美國勞工」口號而來。川普為了保護美國就業，不惜抗逆自由貿易原則。
白登陣營把重振美國產業列為當選後施政重點，據稱與黨內進步派如華倫參議員密切協商有關。華倫是白登考慮的副總統人選之一。
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