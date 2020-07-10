川普前律師柯恩違反保釋協議 外出用餐得回牢

川普總統前私人律師柯恩(Michael Cohen)因違反保釋協議離家外出，9日被迫重返監獄。

53歲的柯恩過去因逃漏稅、競選財政舞弊和向國會進行虛假陳述而被判有罪，刑期自去年5月至明年11月；不過，因新冠肺炎疫情在監獄內散播，他在5月21日遭釋放被允許在家服刑。

柯恩在6月下旬和7月初，曾被媒體發現在紐約市曼哈頓住家附近的Le Bilboquet、Avra Madison Estiatorio等高級餐廳與妻子和友人用餐。

聯邦監獄管理局(Federal Bureau of Prisons)表示：「柯恩違反在家監禁規定，因此須重回聯邦監獄。」

柯恩的代表律師阿德勒(Roger Adler)還表示：「外出用餐支持當地商家不是犯罪。」此外也有司法部官員透露，柯恩曾拒絕包括配戴電子腳鐐等在家拘禁規定。

柯恩曾申請提早釋放並在家拘禁，但被駁回；他先前囚禁的紐約州奧蒂斯威爾(Otisville)監獄並非疫情熱點，但獄方仍將他送回家居家監禁。

柯恩過去曾是川普最信任的親信，但被定罪後的他頻頻抨擊川普。他不只因自家計程車事業逃漏稅400萬，對於胎死腹中的在俄羅斯建造川普大樓(Trump Tower)的計畫，更向國會扯謊；他更支付兩位與川普有染的女性封口費，阻止她們爆川普的料。