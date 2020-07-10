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川普、民主黨「稅表之爭」打成平手 川普轟：政治算計

世界日報 / 編譯潘勛／綜合9日電
最高法院9日裁定紐約州檢方可獲得川普總統的稅表，但也暫時允許川普不向國會公開財務紀錄。圖為裁定公布時，示威者在最高法院前舉牌「追蹤他的錢」抗議。路透
最高法院9日裁定紐約州檢方可獲得川普總統的稅表，但也暫時允許川普不向國會公開財務紀錄。圖為裁定公布時，示威者在最高法院前舉牌「追蹤他的錢」抗議。路透

聯邦最高法院9日作出兩項判決，要求川普總統必須按紐約州法，公布其所得稅申報，然而公布的時間點，發回交由下級法院判定，很可能在11月3日總統投票日以後才出爐；如此一來，民主黨雖可宣稱總統也不能高於法律，但也無法在選戰過程中拿川普報稅內容大做文章，等於兩造在場稅表戰中打成平手。

「今日美國報」(US Today)9日報導，最高法院進行兩次投票表決，結果都是7-2，判決內容均由首席大法官羅伯茲(John Roberts)執筆。

最高法院一方面表示，曼哈頓地區檢察官萬斯(Cyrus Vance)祭出刑事傳票，要求調閱川普據說付款給兩位成人片女星的財務資料，這項司法行為有效；但另一方面，最高法院將本案發回下級法院，進一步審核本案對行政、立法兩權分立的影響，等於不讓眾院民主黨得以馬上取閱同一批文件。

最高法院判決出爐，白宮及民主黨高層雖都取得機會，宣稱己方獲勝，但兩造都沒能完全取得自己想要的東西，也無法拿判決來當政治武器。

民主黨本希望最高法院能完全駁回川普方面的努力，國會得祭出傳票調閱川普報稅內容；而川普則希望最高法院擋下傳票，以免發生調查他有沒付封口費給A片女星，而可能導致的尷尬局面。

今日美國報認為，最高法院的判決很微妙，既沒依循意識形態而呈分裂，可也讓很多問題懸而未決，留待法院攻防。

但「華爾街日報」(WSJ)則認為，川普報稅的政治攻防看來好像結束了，而且大有理由認為川普獲勝。

川普在2016年當選以前，以各種理由拒絕公布其報稅內容，當選之後更藉口說選民就算沒看到，也選了他當總統，所以堅持要他公布報稅者，要不是酸葡萄，就是愚蠢還堅持到底，甚或兼而有之。

不過，最高法院裁決出爐後，川普幾分鐘內便猛發推特貼文，砲轟最高法院的判決是「政治算計」，不像至少打成平手；但川普也表示，他對判決某些論點覺得「滿意」，只是「不滿」其他方面而已。

但川普主張他有絕對豁免權，得不受檢察官傳票影響，法院應賦予他更大「防衛」的一廂情願，也在這次被最高法院徹底打臉否決。

民主黨籍聯邦眾議員道格特(Lloyd Doggett，德州)表示，川普雖在宣稱他高於法律方面嚐到挫敗，但是就拖延時間倒是辦成了，而且還能繼續信口亂講。

川普 民主黨 投票

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