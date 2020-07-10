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不甩總統指教！ CDC不會更改重啟校園指南

世界日報 / 記者顏伶如／綜合報導
美國疾病管制與預防中心主任芮斐德。美聯社
美國疾病管制與預防中心主任芮斐德。美聯社

川普總統點名批評重啟校園建議指南「又貴又執行困難」後，前一日曾表示「指南不是要求」的聯邦疾病防治中心(CDC)主任芮斐德(Robert Redfield)卻在9日表示，CDC不會修改重啟校園指南，但會增加補充資料。

芮斐德接受美國廣播公司(ABC)「早安美國」(Good Morning America)晨間新聞專訪時表示，除了已經公布的重啟校園建議指南之外，接下來還會提供更多補充資料，供全美各地教育主管機關參考。

他指出，為避免民眾產生更多混淆，疾病防治中心將不會修改已經公布的重啟校園建議指南。

「我們訂好的建議指南就是我們的指導方針。但我們會提供進一步補充資料，讓各個社區在準備重新開放幼稚園到高中(K-12)校園時做為參考。」」芮斐德說，「這並不是修改建議指南，只是提供補充資料，協助各個學校落實我們公布的建議指南。」

被問到建議指南是否「太嚴格」或「不切實際」，芮斐德則說，疾病防治中心持續與地方主管機關合作，讓建議指南在校園重新開放之際發揮實際效用。」

川普8日推文指出，德國、丹麥、挪威和瑞典等很多國家，學校重開都沒有問題；民主黨認為在11月大選之前復學，在政治上對他們不利，但對兒童和家庭來說很重要，「若學校不開放，可能切斷資金。」

他在另一則推文提到，不同意CDC對於學校重開提出又昂貴又難以執行的準則，「CDC正在要求學校做非常不切實際的事情」，川普揚言約談CDC官員。

就在川普推文後，副總統潘斯率領公衛首長舉行疫情說明會並說，是時候讓孩子重回校園，下周會提出新的準則。

芮斐德8日本來表示，防疫指南不是要求，目的是要幫助學校設施能重啟，且保持開放，也不應成為學生重返校園的障礙；此舉被視為呼應川普，但9日的說法仍堅持目前的指南內容，但會再補充資料。

白宮發言人麥肯內尼8日在記者會就引述芮斐德之前的談話指出，指南不是規定，而且可以補充，CDC現行指南已多處暗示「不夠可行」；例如，要求孩子上學帶便當，實際上，有2200萬名的美國兒童是靠學校供餐獲取營養，這就是一個例子。

根據疾病防治中心公布的重啟校園指南，學校必須加強衛生措施，包括要求入校戴口罩、若有身體不適則應留在家裡。

指南中也建議學校為學生安排彼此分批錯開、輪流到校上課的行程，教室座位必須所有調整，以保持社交距離、增設隔板，人數眾多的聚集空間則應暫時關閉，校方也要規畫教職員工的代班人力。

川普 社交距離 挪威

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