美最高法院裁定 川普無豁免權需交稅務記錄

(德國之聲中文網)美國最高法院周四(7月9日) 裁定，川普總統必須將其稅務記錄移交給紐約檢察官，但對於民主黨領導的眾議院提出查閱相同文件的要求，最高法院則是將之轉移到下級法院繼續審理。

這兩項裁決意味著川普直到今年十一月總統大選以前，基於總統身份仍暫時可以保有財務帳戶的隱私性。過去川普堅稱，他還是擁有總統身份時都應該免於受到國家的刑事調查，因此這次裁決結果應當算是紐約法官萬斯(Cyrus R. Vance, Jr.) 的勝利。

Vance在推特上說，「這是我們國家司法系統的巨大勝利，它證明了沒有人－包括總統－可以凌駕法律。」眾議院議長佩洛西(Nancy Pelosi)說，她仍會繼續爭取川普將財務資料交給國會檢視。而川普本人則是在推特上譴責裁決全是「政治檢控」，形容是政治獵巫。

裁決內容與影響

這兩項裁決都是由最高法院首席大法官羅伯茨(John Roberts) 處理。

在第一個案件當中，紐約曼哈頓法官萬斯要求取得總統川普過去八年與綽號「旋風丹尼爾」(Stormy Daniels)的三級片女演員有關的帳務記錄，據說川普支付了這名女星封口費。川普的律師過去聲稱總統擁有刑事調查豁免權，但是這次的裁決意味著法院對川普長期合作的瑪則會計事務所(Mazars LLP)要求其提供相關賬務記錄給予陪審團的傳票可以被執行。

紐約法官萬斯在推特上說，已經延宕了將近一年的調查將會重新啟動，而調查將會「一如既往的遵從大陪審團依循法律與事實的神聖原則」，不論最終會走向什麼結果。

但是即便馬札爾公司需要將川普的帳務記錄交給起訴方，基於大陪審團的保密性，這些賬務記錄還是不會對大眾公開。此外，法院若要取得記錄也還是要提出申請，可能會花一些時間。

至於另外一個案件，也就是眾議院對於取用川普退稅資料的請求，最高法院決定將案件退回到下級法院繼續審理。這給予川普在選前一點喘息空間。

張慈/楊威廉(德新社、美聯社、路透社)

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