美捍衛維吾爾人權 制裁陳全國等中國高官

美國財政部周四 (7月9日) 以涉及重大人權侵犯為由，將四名中國政府官員以及中國新疆地區公安廳列入制裁名單。被美國施行凍結資產制裁的分別是新疆黨委書記陳全國丶前新疆政法委書記朱海侖丶新疆公安廳廳長王明山及前新疆公安廳黨委書記霍留軍。前面三人除了資產凍結外，未來也禁止入境美國。

美國財政部的外國資產管制辦公室以嚴重侵犯新疆少數民族人權為由，根據美國總統特朗普2017年12月依照「全球馬尼次基人權問責法」（Global Magnitsky Human Rights Accountability Act）發布的行政命令，對上述四名官員以及新疆公安廳進行制裁。

一名資深美國官員向媒體表示，陳全國是有史以來美國制裁過最高階的中國官員，並強調這個制裁並非玩笑話。他說：「將他們列入制裁會帶來名譽與象徵性的影響，也會對這些人在全球移動與從事商業活動造成實質影響。」

中國駐美使館並未於第一時間做出回應，但此前中國已多次否認迫害維吾爾人，並強調他們是為了對抗極端主義，提供維吾爾人職業技能訓練。美國國務卿蓬佩奧 (Mike Pompeo) 強調，美國也將禁止四人與他們的家屬，以及其他名字未公開的中國官員訪美。

此前不斷在國會推動新疆人權相關法案的共和黨參議員盧比奧 (Marco Rubio) 向路透社表示，美國終於願意對中國政府迫害新疆維吾爾人一事采取確切行動，並強調美國應該采取更多相關行動。盧比奧説：「國際社會長期以來都未對中國在新疆所做出的酷刑進行反制，而他們迫害維吾爾人的行為已接近反人類罪。」

美國智庫新美國安全中心 (Center for a New American Security) 的制裁專家霍爾告訴路透社，美國政府周四的決定可能代表特朗普在忽視了中國人權議題數年後，將更加關注相關議題。總部位於華府的人權組織維吾爾人權項目 (Uyghur Human Rights Project) 也在美國政府宣布制裁後，在聲明中對美國政府的決定表示歡迎。

維吾爾人權項目執行主任卡納特 (Omer Kanat) 表示：「這將是終結中國免於懲罰的起點，維吾爾人權項目也呼籲全球其他國家政府與聯合國針對中國在新疆迫害維吾爾人一事展開實際行動。」

陳全國自從2016年成為新疆黨委書記以來，便在新疆展開一連串的「反極端主義」行動，包含被認為建立了廣大的再教育營系統。根據聯合國的統計，約有超過百萬名的維吾爾人與其他少數民族穆斯林被中國政府關在新疆的再教育營內。

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