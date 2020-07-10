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美國務院通過今年第二波對台軍售 約182億元

美元因美股下滑而增加避險吸引力 自四周低點攀升

經濟日報 / 編譯季晶晶/ 綜合外電
圖/ 路透
圖/ 路透

美元周四（9日）從四周低點反彈，因為美國股市走弱增強了美元對投資者的避險吸引力，稍早之前美國新冠病毒病例激增，最高法院對總統川普的財務記錄做出裁決。

歐元兌美元從一個月高點回落，風險意願上升時往往會上漲的大宗商品貨幣兌美元也出現下滑。

美元上漲之際，美國最高法院法官周四裁定，紐約檢察官可以取得川普的財務記錄，但法院阻止民主黨占多數的眾院調閱。

Action Economics全球貨幣分析董事總經理Ronald Simpson表示：「過去幾周，美元扮演的是避險角色，一直受到風險意願打壓。最高法院的裁決對一切產生重大影響：美元上漲，美債收益率下降，股市挫低。這給川普帶來風險，事情恐怕不妙。」他補充說。

稍早在海外時段交易中，美元走勢疲弱，人民幣兌美元攀升至四個月高點。投資人增加在中國股市的部位，因有越來越多跡象顯示中國經濟在復甦。

不過，在美國時段的交易，市場人氣出現變化。除最高法院的裁決，另一成因是新冠病例再次激增。

周三通報的新冠病毒感染病例超過6萬，美國死亡病例連續第二天增加逾900人，為6月初以來最大增幅。

美股周四下跌。美元走勢繼續與股市和風險偏好背道而馳。

分析師認為，儘管股市下跌，但仍將得到良好支撐。

加拿大豐業銀行首席外匯策略師Shaun Osborne表示，「鑒於全球財政和貨幣政策環境，在可預見的未來，風險背景應基本保持正面」。

在下午早些時候的交易中，美元指數上漲0.3%至96.741，此前曾跌至四周低點96.233。

歐元兌美元跌0.3%，報1.1291美元，距離稍早觸及的1.1371美元的一個月高點不遠，儘管德國出口數據未能達到市場預期。

離岸人民幣兌美元盤中飆升至四個月高點6.9808，尾盤幾無變動，報6.9950。

川普 人民幣 外匯

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