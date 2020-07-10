曾為經貿談判暫緩制裁 白宮：制裁中共高官捍衛人權

美國總統川普6月接受專訪才說，因顧忌經貿談判進度，放緩制裁新疆的腳步；國務院9日公布制裁新疆官員的名單，包括主理新疆最高職位的黨委書記，白宮發言人麥肯內尼表示，此次制裁中共高官，是美國的強烈行動，且「捍衛人權與美中第一階段貿易協議是分開的。」

麥肯內尼指出，這是非常嚴重的制裁，代表美國對中共迫害人權的行為，採取強烈動作，且這是川普政府一系列行動之一，過去也曾將危害新疆人員的實體納入出口管制清單，川普還簽署了支持新疆人權的法案。

麥肯內尼表示，美國政府對捍衛人權與對抗暴行，已採取非常強硬的姿態，就如同美國民眾了解的，在新疆發生強迫墮胎和絕育等極度卑劣的事情，這些議題與第一階段經貿協議是分開的。

美國國會關切新疆拘留營的問題，去年下半年推動「維吾爾人權法案」，美國政府先後宣布將中國大陸公安部門20機構與8家公司行號列入「實體清單」，且要對在新疆參與鎮壓行動的中國官員，實施赴美簽證限制，當時並未公布人名。

美國媒體紐約時報去年11月披露長達400頁的中國大陸官方文件，記述有關新疆「再教育營」內幕，引發外界高度關注，當時美中第一階段經貿協議磋商進行中，川普今年1月15日和中國大陸副總理劉鶴在白宮簽署協議。

白宮6月17日宣布川普簽署「維吾爾人權法案」，授權總統實施制裁；川普19日接受美國媒體Axios專訪時，承認曾故意扣住對中國大陸的新疆人權問題制裁，以避免干擾正值關鍵時刻的美中貿易協議談判。