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趕學生逼開學...哈佛怒告美政府

聯合報 / 國際組／綜合報導
佛州一教師舉著「多少學生得送死？」標語，抗議貿然重啟學校。 （美聯社）
佛州一教師舉著「多少學生得送死？」標語，抗議貿然重啟學校。 （美聯社）

美國總統川普政府下令，國際學生秋季新學期就讀的大學不得只開設遠距課程，否則國際學生不得留在美國。哈佛大學麻省理工學院八日率先提告欲擋下新規，加州大學系統、麻州檢察長也相繼表示將尋求法律途徑阻止這種作法，另有學校說會協助學生續留校園。

美國移民暨海關執法局六日通知各大院校，根據簽證法規，若大學院校新學期完全採用線上教學遠距授課，國際學生將無法獲得簽證，已在美國境內的留學生也必須離境，或轉學到其他有開設常規課程的學校。

移民局發布這道命令的同一天，哈佛等大學剛宣布，由於疫情影響，新學期全部課程將以遠距方式授課。哈佛表示，新規將導致校內五千名國際學生許多人無法留在美國。

哈佛校長白樂瑞表示，當局沒有事先通知就頒布命令，既「魯莽」又「殘忍」。他表示：「這道命令似是刻意施壓校方，要大學院校在秋季班開放校園教室供面對面授課，完全不顧及學生、教師和其他人的健康。」

哈佛和麻省理工學院八日率先在波士頓聯邦法院提告，希望法院下令暫時停止執行，因為這道命令違反「行政程序法」，當局沒有提出合理基礎證明政策的正當性，也沒有發布通知讓公眾評論。

麻州檢察長茉拉．希利說，州政府將和哈佛等學校合作，以提告等法律手段保護學生。

加州大學系統也表示，打算就此事控告川普政府。加州大學各校大學部目前有兩萬七千名國際學生，研究所有一萬四千名。

白宮：繳錢不能上課 學生才該告學校

白宮發言人麥肯內尼說，哈佛等校不該控告政府，反倒是這些學校的學生應該控告校方，「學生們繳了全額學費，卻沒辦法進教室上課」。

逾一百萬名的國際學生通常支付全額學費，是各校重要財源。有人已發動網路連署，支持遠距上課的國際學生續留美國，已超過廿萬人連署。

哈佛大學 麻省理工學院 簽證 留學生 疫情

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