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討好政治「強人」？波頓爆料：川普傾心習近平、普亭

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波頓（John Bolton）在不久前出版的白宮回憶錄中，毫不隱諱地爆出自己對現任總統不稱職的看法。圖／德國之聲中文網
波頓（John Bolton）在不久前出版的白宮回憶錄中，毫不隱諱地爆出自己對現任總統不稱職的看法。圖／德國之聲中文網

波頓（John Bolton）在不久前出版的白宮回憶錄中，毫不隱諱地爆出自己對現任總統不稱職的看法。書中稱，川普試圖通過暗中交易討好他所欽慕的政治「強人」；這位美國總統不讀書不看報，有關複雜的國安議題的情報資料也無心研究。

在與德國之聲電視訪談節目「交鋒地帶（Conflict Zone）」主持人連線時，波頓再次批評川普的行事作風：「我認為，川普不僅對整個官僚機構非常不信任，甚至對自己的工作人員也不信任」，波頓補充說：「他仍然沒有完全理解身為美國總統意味著什麼，與川普家族企業的老板有什麼不同」。

在被主持人蒂姆．塞巴斯蒂安（Tim Sebastian）問到川普是否有傾心獨裁者的特點時，波頓說：「我不會給別人作心理分析」，但他表示，「從某種意義上說，川普很欽慕習近平和普亭。他喜歡和『大人物』說話，覺得『大人物』聚在一起，做『大人物』該作的事。可以說就是這麼簡單。」但他補充說，並沒有看到有跡象表明這方面存在不清白的關係或影響。

主持人引述波頓在書中說法稱，川普為了對他喜歡的獨裁者--包括中國領導人習近平和土耳其總統艾爾段--施以個人恩惠，阻礙過美國國內的某些刑事調查。波頓表示，川普的「表現有非常嚴重的問題」，例如在針對中興、華為等事件的調查中。波頓說，他在與總統顧問和檢察官交談中發現他們的工作受到過困擾。

交易就是一切

波頓透露，在2019年與北韓領導人金正恩在河內舉行峰會前，川普並沒有做好充分的準備，而是一心想與金正恩達成某種交易。「我認為他不明白自己在做什麼。他渴望與北韓就核武計劃達成協議。我認為他沒有對這個問題好好研究」，波頓接著說，更好的方式是「總統能閱讀資料並更認真地研究」。

這位前國家安全顧問表示，川普之所以在河內峰會上放棄了與北韓達成妥協的念頭，只是因為一個「糟糕」的交易在美國可能給他帶來政治災難。「他知道，如果他接受了，會在美國造成火山爆發般的政治反應。」

波頓說，川普將關注焦點都放在達成交易上，這一點令人不安。「最令我頭疼的是，他對待北韓或其它事務的方式不是建立在哲學、重大戰略或政治的基礎上，而是基於能否給他帶來政治利好。」

他補充說，在一定程度上，這是人們對所有政治家的預期，但是，「（別人）與川普還是有質的區別。在別人，這是在嚴肅問題上做決策時會考慮的一個因素。而有時在我看來，這根本就是他考慮的唯一因素。」

波頓反駁了白宮方面稱川普是「地球上最了解訊息的人」的說法，「在任職白宮的17個月裡，我從沒有發現任何跡象表明總統閱讀了（每日簡報）。」他認為川普沒有做好功課，「他沒有看夠該看的情報資料。」

本文章由德國之聲授權提供】

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