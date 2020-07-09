常春藤學校體育活動全喊停 預計全美各校將跟進

常春藤(Ivy League)盟校校長8日共同決定，秋季的所有運動項目一律暫停，至少到明年1月1日，後續將再評估；常春藤學校體育聯盟也因此成為新冠病毒疫情發生以來，第一個宣布新學期將不會依照慣例舉辦美式足球比賽的大學聯盟，預料其他校際聯盟將會陸續跟進。

常春藤學校包括位於美國東北部的哈佛大學、耶魯大學、普林斯頓大學、哥倫比亞大學、賓州大學、康乃爾大學、布朗大學、達特茅斯學院(Dartmouth College)。

受新冠病毒大流行影響，有關2020年大學美式足球賽季舉辦的可能性出現許多疑問和擔憂；常春藤聯盟成為第一個進行徹底改變的第一級別(Division I)賽事；較低級別的大學美式足球賽事已經取消，但它們的重要性不如常春藤聯盟。

哥倫比亞大學(Columbia University)體育主任皮林(Peter Pilling)8日晚間表示：「全美各地其他學校聯盟將會陸續跟進。」

宣布暫停體育活動意味著從美式足球到籃球、越野賽跑、划船等項目，全部將停辦；不過，今秋開始體育校隊隊員仍然繼續練習，但將有人數限制，並採分組練習；等到疫情獲得大幅改善，才有可能在明年恢復體育賽事。

常春藤盟校校長在聲明中指出，由於各校已經宣布對於學生與教職員工旅遊、保持社交距離、禁止群聚等防疫措施，在目前的狀況下，體育活動是無法舉行的。

聲明中指出，以現今獲得訊息判斷，新冠病毒正持續擴散，「我們的確無法為校際之間的體育比賽打造一個能夠符合安全且低風險的環境。」

至於明春是否有機會恢復美式足球，普林斯頓大學(Princeton University)教練蘇瑞斯(Bob Surace)表示，必須要有疫苗問世，找到更好的新冠肺炎療法，社會大眾也要確實遵守防疫規定才能安心恢復；不過他也說，許多民眾不免擔心，冬季恐怕會出現第二波疫情。

常春藤聯盟也有財務方面的考慮，美式足球一直是最賠錢的項目，而籃球是其唯一獲利的運動；但籃球賽季不太可能在聯盟屬意的2021年1月1日準時開賽，而且屆時可能取消大部分非聯盟賽事。