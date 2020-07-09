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【108課綱周年2】新名詞太多難懂 家長「超前部署」送私校

再槓上佛奇！川普稱：疫情未來幾周就會好

世界日報 / 記者張文馨／華盛頓報導
美國總統川普在7日接受格雷電視台專訪時表示，自己不同意佛奇（圖）的看法，更稱「美國目前處於防疫的有利位置，未來幾周會狀況非常好」。 新華社
美國總統川普在7日接受格雷電視台專訪時表示，自己不同意佛奇（圖）的看法，更稱「美國目前處於防疫的有利位置，未來幾周會狀況非常好」。 新華社

美國新冠肺炎確診病例占全球四分之一，8日突破300萬例，白宮新冠肺炎工作小組成員柏克斯(Deborah Birx)表示，還沒準備好應對年輕人之間的傳播，各州就啟封，才造成疫情高峰；她建議疫情熱區回到聯邦公布準則的第一階段標準，聚會不要超過十人。

柏克斯建議：聚會不要超過十人

全國過敏和傳染病研究所(NIAID)所長佛奇(Anthony Fauci)6日說，疫情持續惡化；但川普總統7日接受格雷電視台(Gray Television)專訪時卻說，不同意佛奇的看法，「美國目前處於防疫的有利位置，未來幾周會狀況非常好。」

哥倫比亞廣播公司(CBS)報導，川普在接受專訪時，表示不同意佛奇的看法，並舉例說，佛奇在疫情初期也說「不用戴口罩」，現在連他自己都戴上口罩；佛奇對政府提出許多建議，還說不要拒絕來自中國的旅客入境，「但我就做了，我並沒完全聽專家建議，還是決定對中國實施旅行限制。」

這已非川普首度與佛奇對槓，兩人從疫情起源、對世界衛生組織(WHO)秘書長譚德塞的態度到各州解封速度，立場總是相左，佛奇的意見也被援引成為檢視川普政府的標準，共和黨內對於佛奇「唱衰」疫情十分不滿，有一派人主張川普開除佛奇。

當白宮疫情工作小組8日在教育部舉行記者會，佛奇沒有現身，他「遠距參與」疫情工作小組會議；副總統潘斯(Mike Pence)在推特上公布會議照片時，也不見佛奇身影。

微軟國家廣播廣播網(MSNBC)報導，詢問對於新冠肺炎訊息的信任度，有77%的民眾信任美國疾病防治中心(CDC)，67%相信佛奇，26%相信川普。

佛奇表示，美國仍深陷第一波疫情之中，狀況並不樂觀；柏克斯8日在一場智庫會議上表示，「美國並未準備好應對年輕人之間的傳播，各州政府就啟封，這是近來疫情創高峰的關鍵因素。」

根據霍普金斯大學(Johns Hopskins University)截至8日下午6時統計，全球確診人數1192.2萬人，死亡人數約54.6萬人；全美確診人數303.5萬人，13.2萬人死亡，加州、德州與佛羅里達州為疫情熱點，CNN報導，佛羅里達州有42家醫院的ICU(加護病房)病床全滿。

柏克斯參加疫情簡報說明會時則說，鼓勵民眾參與室內活動戴上口罩，保持社交距離，避免病毒傳播；她也說，疫情熱區可以考慮重新回到白宮解封準則第一階段，關閉餐廳和酒吧，聚會規模維持在十人以下。

川普 新冠肺炎

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