美國首席大法官羅伯茲 上月跌倒住院

聯邦最高法院發言人7日晚間表示，首席大法官羅伯茲(John Roberts)上個月跌到撞到額頭，留院觀察一晚。

最高法院發言人阿爾伯格(Kathy Arberg)在電郵聲明中表示，羅伯茲6月21日在自宅附近走路運動時不慎跌倒，傷口需要縫合及特別照顧，遂在醫院過夜觀察。

華盛頓郵報報導，羅伯茲是在馬里蘭州的Chevy Chase俱樂部跌倒。

65歲的羅伯茲曾在2007年於緬因州的夏屋痙攣發作後跌倒輕傷；類似事件在1993年也曾發生。

阿爾伯格說，羅伯茲的醫生此次受傷已「排除痙攣」，「認為可能是脫水造成的輕微頭暈」。

羅伯茲此次跌倒住院事發三天前，最高法院才在6月18日以5比4票數，否決川普總統終止「童年抵美暫緩遣返」(DACA)的命令，保護近70萬名夢想生在美生活。

最高法院的大法官不需要揭露受傷或健康狀況，但考量新冠肺炎疫情，阿爾伯格每天說明法官身體健康。

87歲大法官金斯柏(Ruth Bader Ginsburg)等其他法官，有時候也會公開住院訊息。

因應疫情，最高法院5月起透過電話聆訊；金斯柏當時公開證實她身處馬里蘭州醫院，接受膽石感染治療，但沒有動手術；她在醫院過了一晚，從病房中參與電話聆訊。