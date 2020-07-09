「他不知道我們在想什麼」 年輕非裔表示未必票投拜登

非裔的葛林(Perry Green)對準民主黨總統候選人拜登缺乏熱情，因為拜登聽不進去年輕非裔現在在想什麼。

全國各地年輕人加入抗議白人警察殺死非裔佛洛伊德的行列，要求政治領導階層把撥給警察單位的經費挪移他用，對國家還比較有利，拜登不但聽不進去，他的競選團隊還說要對社區警察提供更多經費。

今年34歲的加州居民葛林因此說，他還沒決定是否11月把總統選票投給拜登。民主黨初選時，他的票投給桑德斯。「我如果住在俄亥俄、密西根或賓州等搖擺州，才會投拜登一票。」葛林說。

「如果拜登團隊願意多聽基層人員的話，我就會有更高的意願，票投拜登。」他說。

從目前民調分析可以看出，年輕非裔對拜登的熱情遠不如非裔老年選民，雖然和川普比起來，拜登還是年輕非裔的首選，許多年輕非裔卻對拜登毫無熱情，甚至像葛林一樣，還在考慮是否投他一票。

數十年來，非裔都是民主黨的選票台柱，但像在密西根、佛羅里達等關鍵州，非裔選民不大舉出動支持的話，拜登要贏川普，可能會遇到困難。

2012年替歐巴馬爭取非裔選票的史蒂芬妮‧詹姆士(Stefanie Brown James)說，拜登真該出來好好講清楚，他對非裔關心議題的立場。

詹姆士說，「別繞圈子，直接和這些年輕人對話，提出自己的政策立場，讓他們明白，民主黨有很先進的政策，一定會去推動。」

波多昂學院政治學助理教授雷爾德(Chryl Laird)出版過「死硬派民主黨：社會力量如何造就黑人的政治行為」(Steadfast Democrats: How Social Forces Shape Black Political Behavior.)這本書；他說，歐巴馬政府時代成年的年輕選民，對政治人物的期待很高，較可能樂於見到進步派的民主黨人入主白宮。

在民眾心目中，擔任過副總統的拜登不外乎一個「現狀派」政客，因此，雷爾德認為年輕非裔會對他「有所保留」，何況拜登發言時常「很有問題」，更少人會把他視為能夠把民主黨帶到更進步境界的領導人。