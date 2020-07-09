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川普造勢後...土耳沙確診激增 衛局暗示「兩點連一線」

世界日報 / 記者顏伶如／綜合報導
奧克拉荷馬州土耳沙市新冠肺炎確診數激增，該市衛生局長暗示，可能與川普總統造勢大會及示威活動有關。圖為川普上月20日的造勢大會。 路透社
奧克拉荷馬州土耳沙市新冠肺炎確診數激增，該市衛生局長暗示，可能與川普總統造勢大會及示威活動有關。圖為川普上月20日的造勢大會。 路透社

奧克拉荷馬州土耳沙市(Tulsa)新冠肺炎確診案例增加，顯示疫情升溫，該市衛生局長達特(Bruce Dart)8日指出，川普總統上月20日在土耳沙舉行選舉造勢大會，加上會場周圍的各種示威抗議，可能促成當地新冠病毒疫情擴大，事隔約兩周後，如今土耳沙確診案例激增。

達特在記者會中說：「過去幾天，我們總共有將近500個新增確診案例。」

對於媒體詢問川普造勢大會是否導致土耳沙確診案例大幅增加，達特說：「兩個多星期前，我們這裡有許多大規模活動，只要把前後兩個點連成一條線，我想大家就明白了。」

土耳沙衛生局統計顯示，土耳沙8日新增266個確診案例，全郡確診案例累計有4571例。

該市衛生局發言人史蒂芬斯發表聲明指出，為了掌握確診陽性土耳沙居民的行蹤，衛生局的傳染病學專家、接觸史追蹤員(contact tracers)這陣子忙得天翻地覆，「最近幾天確診案例數量尤其驚人。昨天新增確診案例就破了紀錄，在我們網站的記錄統計裡，很明顯可以看出疫情升溫的趨勢。」

川普選舉陣營公關主任墨托(Tim Murtaugh)對有線電視新聞網(CNN)表示，成千上萬示威群眾在街頭抗議，甚至暴動、搶劫，不必採取防疫措施，媒體還報導說示威抗議並沒有導致疫情擴散。

墨托指出：「造勢大會是18天之前的事，所有參加者都接受體溫測量，每個人都有收到發放的口罩，現場設置大量手部酒精消毒凝膠，讓所有人可以隨時使用。顯然媒體報導在乎所謂導致疫情擴散的大型活動，從頭到尾就只針對川普造勢活動而已。」

「教父披薩」(Godfather`s Pizza)非洲裔前執行長凱恩(Herman Cain)就是參加土耳沙造勢大會後染疫的川普支持者之一，他參加當天活動後身體不適，6月29日確診感染新冠病毒，已於7月1日住院。

74歲的凱恩曾兩度參加共和黨黨內初選，爭取總統提名資格，川普上台後一度考慮延攬凱恩出任聯準會理事。

凱恩當時在造勢大會現場拍攝的照片，他與其他參加者並肩而座，沒人戴口罩。

川普 新冠肺炎

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